Tramp potpisao uredbu: Jezero Ontario preimenovano u jezero Amerika

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u četvrtak je potpisao izvršnu uredbu kojom je jezero Ontario zvanično preimenovano u jezero Amerika, a promjena stupa na snagu odmah, piše portal Foks Njuz.

Tramp je tu uredbu potpisao usred rastućih trgovinskih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.

On je prethodno rekao da razmatra promjenu imena ovog velikog jezera, proke nego što je u četvrtak potpisao uredbu.

BREAKING: Trump signs order to change name of Lake Ontario to Lake America amid trade battle with Canada pic.twitter.com/gLHGtJNLgI — Fox News (@FoxNews) August 27, 2026

"Sjedinjene Američke Države ozbiljno razmatraju promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, budući da više ne očekujemo da ćemo mnogo poslovati sa Ontarijom", napisao je Tramp u utorak na društvenoj mreži Truth Social.

Ontario je najmnogoljudnija kanadska provincija i u njoj živi oko 16,1 milion ljudi.

(Telegraf.rs)