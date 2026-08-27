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Tramp potpisao uredbu: Jezero Ontario preimenovano u jezero Amerika

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Autor:

ATV redakcija
27.08.2026 19:43

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Трамп потписао уредбу: Језеро Онтарио преименовано у језеро Америка
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u četvrtak je potpisao izvršnu uredbu kojom je jezero Ontario zvanično preimenovano u jezero Amerika, a promjena stupa na snagu odmah, piše portal Foks Njuz.

Tramp je tu uredbu potpisao usred rastućih trgovinskih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.

On je prethodno rekao da razmatra promjenu imena ovog velikog jezera, proke nego što je u četvrtak potpisao uredbu.

"Sjedinjene Američke Države ozbiljno razmatraju promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, budući da više ne očekujemo da ćemo mnogo poslovati sa Ontarijom", napisao je Tramp u utorak na društvenoj mreži Truth Social.

Ontario je najmnogoljudnija kanadska provincija i u njoj živi oko 16,1 milion ljudi.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

jezero Ontario

Kanada

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