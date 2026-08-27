Tramp potpisao uredbu: Jezero Ontario preimenovano u jezero Amerika

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp u četvrtak je potpisao izvršnu uredbu kojom je jezero Ontario zvanično preimenovano u jezero Amerika, a promjena stupa na snagu odmah, piše portal Foks Njuz.
Tramp je tu uredbu potpisao usred rastućih trgovinskih tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.
On je prethodno rekao da razmatra promjenu imena ovog velikog jezera, proke nego što je u četvrtak potpisao uredbu.
BREAKING: Trump signs order to change name of Lake Ontario to Lake America amid trade battle with Canada pic.twitter.com/gLHGtJNLgI— Fox News (@FoxNews) August 27, 2026
"Sjedinjene Američke Države ozbiljno razmatraju promjenu imena jezera Ontario u jezero Amerika, budući da više ne očekujemo da ćemo mnogo poslovati sa Ontarijom", napisao je Tramp u utorak na društvenoj mreži Truth Social.
Ontario je najmnogoljudnija kanadska provincija i u njoj živi oko 16,1 milion ljudi.
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