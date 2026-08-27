Шешељ открио анегдоту о Младићу из Хага коју ће заувијек памтити

Аутор:АТВ редакција
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Данас је у 84. години преминуо Ратко Младић у притворској јединици у Шевенингену након дуге и тешке болести, а у уживо програму "Информер" телевизије је био Војислав Шешељ који је испричао анегдоту о Младићу.
Ријеч је о периоду када су у истом тренутку били у Хашком трибуналу.
"Младић се борио дуго против тих зликоваца, очекивали су његову смрт прије двије, три године, али није се дао. Наравно, коначни исход је такав. Ми смо често играли шах. Кад Младић побиједи, на сва звона оглашава, 'Побиједио сам војводу', а кад изгуби, онда се ћути и о томе се не прича", присјетио се Шешељ дрхтавим гласом.
Генерал Ратко Младић је рођен 12. марта 1943. године у селу Божиновићи, у општини Калиновик.
Завршио је Војно-индустријску школу у Земуну, а Војну академију, Командно-штабну академију као први у класи.
Официрску каријеру започео је 1965. године у Скопљу, гдје напредује до начелника за наставу 3. војне области Југословенске народне армије /ЈНА/.
Почетком јануара 1991. године постао је помоћник команданта Приштинског корпуса, а крајем јуна исте године одлази у Книн.
Почетком марта 1992. по наређењу начелника Генералштаба ЈНА Благоја Аџић са дужности у Книну одлази у Сарајево, гдје је преузима дужност од генерала Милутина Кукањца и постаје командант 2. војне области ЈНА са сједиштем у Сарајеву.
Тада је ванредно унапријеђен у чин генерал-потпуковника.
Генерал Младић је 12. маја 1992. године, одлуком Народне скупштине Републике Српске, а на приједлог предсједника Радована Караџића постављен за команданта Главног штаба Војске Републике Српске и на том положају је остао до 1996. године.
Редовно је унапријеђен у чин генерал-пуковника 24. јуна 1994. године.
Пензионисан је 28. фебруара 2001. године указом тадашњег предсједника СР Југославије Војислава Коштунице.
Носилац је Ордена за војне заслуге са сребрним мачевима, Ордена Народне армије са сребрном звијездом, Ордена за војне заслуге са златним мачевима и Ордена братства и јединства са сребрним вијенцем.
Хашко тужилаштво га је 1995. године оптужило за ратне злочине у БиХ, а ухапшен је 26. маја 2011. године у Лазареву код Зрењанина, након чега је изручен Хашком трибуналу.
Судски процес против генерала Младића почео је у Хашком трибуналу 3. јуна 2011. године, а у јулу 2022. године осуђен је на доживотну казну затвора због наводног геноцида и злочина против човјечности у БиХ.
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