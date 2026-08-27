"На дан смрти Младића хоће да нас одвоје од матице и одузму нам права која нам припадају"

Аутор:АТВ редакција
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На дан смрти Ратка Младића покушавају да нас одвоје од Србије, наше матице, и одузму нам права која нам припадају, поручују из Борачке организације "Илиџански борац".
"Жалосно је што на дан када је умро Ратко Младић морамо да бранимо права грађана Републике Српске од оних који не воле Србију. Његовој породици упућујемо најдубље саучешће и обећавамо да ћемо Републику Српску бранити док смо живи. Ми, грађани Републике Србије и Републике Српске, нећемо дозволити онима који нас називају људима из „Републике Шумске“, геноцидним људима и грађанима другог реда којима треба укинути држављанство Републике Србије, ни страним агентурама у Србији, да нас криминализују и називају преварантима и лоповима који учествују у било каквим изборним крађама", поручује Горан Шеховац, предсједник борачке организације „Илиџански борац“.
Он поручује "Црти" и свима другима који покушавају да уруше Србију тврдњама да је то држава у којој су легитимно изабрани предсједник и Влада побиједили крађом, а не изборном вољом народа, како би оправдали поразе својих миљеника које народ неће.
"То што вас народ неће није кривица поштених Срба из Републике Српске. То што се пријављујемо за гласање у Републици Србији наше је право које смо добили законом. За разлику од вас, ми поштујемо сваки закон Републике Србије и желимо подвлачимо да искористимо своје законско право да се питамо о будућности Србије, јер је то земља коју највише волимо, јер се бојимо њеног разарања и јер се бојимо људи који желе да нам укину сва права и поставе границу на Дрини", поручује Шеховац у саопштењу и поручује:
"Када „Проглас“ тражи да се људи у Западној Европи пријаве за гласање и подрже блокадерске листе, када покреће кампању у Штутгарту, Цириху и Женеви да се организују демонстрације против Србије и да се након тога активира дијаспора како би се у што већем броју пријавила за гласање то је легитиман изборни процес. А када ми, напаћени, другоразредни Срби из Републике Српске, који живимо на неколико километара од вас и везани смо за Србију, користимо то исто право, ви тражите да нам се оно укине?".
"Знамо да желите да застрашите грађане Српске како не би изашли на изборе и како бисте дошли у позицију да нам одузмете сва права, прогласите Републику Српску геноцидном и одузмете нам једину сигурност коју имамо нашу везу са Србијом. Позивамо грађане Републике Српске да се, у складу са законом, у што већем броју пријаве за изборе у Србији, баш као и сви други који то право имају широм свијета, а вама поручујемо да нас ни много већи од вас нису одвојили од Србије нити застрашили."
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