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Цвијановић: Генерал Младић стао на чело славне ВРС у најтежем периоду

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 18:26

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Жељка Цвијановић
Фото: Инстаграм

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да је са искреном тугом примила вијест о смрти генерала Ратка Младића, истичући да се тешко отети утиску да је његова смрт, између осталог, резултат и крајње нехуманог третмана према тешком болеснику којем није дозвољено одговарајуће лијечење на територији Србије.

Цвијановићева је истакла за Срну да ће генерал Младић у српском народу остати упамћен као командант који је у најтежем периоду стао на чело славне Војске Републике Српске која је одбранила народ и границе наше Републике.

"Његови борци вјечно ће памтити свога команданта са којим су се борили и изборили за слободу и опстанак на овим просторима", нагласила је Цвијановићева поводом смрти генерала Младића.

"Породици генерала Младића, његовим пријатељима и саборцима, упућујем изразе искреног и дубоког саучешћа", навела је Цвијановић.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Ратко Младић

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