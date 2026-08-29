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Dramatično upozorenje: ''Tramp tableta'' izaziva smrt, ne uzimajte je

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ATV redakcija
29.08.2026 14:41

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Таблете
Foto: pexels/Sadi Hockmuller

U Holandiji je izdato nacionalno upozorenje zbog pojave opasnih tableta ekstazija u obliku lica američkog predsjednika Donalda Trampa, prenose danas lokalni mediji.

Institut "Trimbos" upozorio je na pojavu "veoma opasnih" tableta ekstazija za koje se navodi da sadrže supstancu para - metoksimetamfetamin (PMMA), prenio je "Nl tajms".

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Nekoliko ovakvih tableta, koje su sadržale veoma visoke količine supstance PMMA, predato je jednom od centara Sistema za informisanje i praćenje droga (DIMS).

"Uzimanje ove tablete može da dovede do pregrijavanja organizma sa potencijalno smrtnim ishodom", navodi se u saopštenju instituta.

Lik Trampa na tableti

Kako se dodaje, na prednjoj strani tablete nalazi se lik američkog predsjednika Donalda Trampa.

Tableta je dvobojna, a zabilježeno je više mogućih kombinacija boja. Na poleđini tablete nalazi se linija, sa natpisom “NL” iznad i “Tramp” ispod nje.

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PMMA je supstanca koja veoma podsjeća na MDMA, glavni sastojak ekstazija, objasnili su iz instituta "Trimbos".

Kako su stručnjaci upozorili, može da prođe i nekoliko sati prije nego što supstanca počne da djeluje, što povećava rizik od predoziranja. Iz ovog specijalizovanog instituta su upozorili da iznenadni i raznovrsni efekti mogu da se jave satima nakon uzimanja tableta, a među njima su mučnina, ubrzan rad srca, napadi i opasno visoka telesna temperatura.

Ne oklijevajte

"Nemojte da uzimate ovu tabletu. Ako ju je neko, ipak, već uzeo i osjeća ozbiljne nuspojave, ne treba da oklijeva da pozove hitnu pomoć", savjetuju iz instituta.

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Holandska ministarka javnog zdravlja Sofi Hermans u petak je u dopisu upućenom parlamentu, objasnila razloge za izdavanje nacionalnog upozorenja povodom ovih tableta.

"Do sada nisu zabeilježeni slučajevi u kojima je PMMA pronađen u krvotoku. Uprkos tome, odlučeno je da se izda nacionalno upozorenje, naročito zbog sezone ljetnih festivala i nekoliko događaja koji se održavaju ovog vikenda", navela je ona.

Hermans je dodala da je cilj izdavanja "crvenog alarma" da se informišu šira javnost i druge zainteresovane strane, poput ustanova za liječenje zavisnosti, organizatora festivala, službi prve pomoći i drugih institucija, piše "Nl tajms", a prenosi "Alo".

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ekstazi

Tablete

Donald Tramp

Holandija

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Droga

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