Požar zahvatio prihvatilište za izbjeglice: Ima povrijeđenih

Autor:ATV redakcija
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Četiri osobe povrijeđene su usljed udisanja dima u požaru koji je izbio u prihvatilištu za izbjeglice u berlinskoj četvrti Špandau, dok je nekoliko stotina stanovnika objekta evakuisano na bezbjedno, saopštili su danas vatrogasci.
Požar je izbio na četvrtom spratu šestospratne zgrade iz za sada neutvrđenih razloga, a zapalio se inventar u objektu.
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Dim se proširio hodnicima, stepeništem i sobama, navodi Špigel.
Prisutno osoblje obezbjeđenja počelo je da gasi požar različitim protivpožarnim aparatima prije dolaska vatrogasaca.
Vatrogasna služba intervenisala je sa 26 vozila i 74 pripadnika i brzo ugasila požar, čime je spriječeno njegovo dalje širenje.
Tri osobe morale su da budu zbrinute u bolnici zbog povreda izazvanih udisanjem dima.
Hronika
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Dio zgrade koji je zahvatio požar za sada nije pogodan za stanovanje, zbog čega će oko 50 ljudi privremeno morati da bude smješteno na drugoj lokaciji.
(Tanjug)
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