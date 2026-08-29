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Dječak (8) izvučen bez svijesti iz mora, ljekari mu se bore za život

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 11:47

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Грчка застава море љетовање
Foto: Pexel/ Matheus Bertelli

Ljekari u Grčkoj bore se za život dječaka (8), koji je juče popodne izvučen bez svijesti iz mora. Mališan je bez znakova života izvučen iz vode u koju je skoči na plaži Maratijas u oblasti Ilija.

Incident se dogodio kada se dječak igrao sa vršnjacima u moru. Djeca su skakala u vodu, a pod još nerazjašnjenim okolnostima, osmogodišnjak je progutao veliku količinu vode i izgubio svijest.

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Dječak se sada nalazi na respiratoru u Univerzitetskoj opštoj bolnici u Patrasu, nakon velike borbe ljekara u bolnici Amaliada da ga reanimiraju.

Kada je osmogodišnjak dovezen u Opštu bolnicu Amaliada, njegovo stanje bilo je izuzetno teško.

Ljekar koji ga je preuzeo, Vangelis Dimitropulos, šokiran prizorom koji je zatekao, napisao je potresan status na Fejsbuku.

"Kada vidiš dijete plavo, bez pulsa, sa ledenim tijelom i potpuno naduvenim stomakom, kao posljedicom davljenja, jedino o čemu razmišljaš jeste da preživi! Uradio sam sve što sam mogao, uradio sam ono što je trebalo!", napisao je ljekar.

"Dijete je promenilo boju, počelo je da plače, dobilo je pritisak, puls, oči su mu se otvarale i zatvarale... Koliko je samo zadovoljstvo za ljekara kada njegova borba i trud imaju uspjeha!!!", naveo je ljekar.

Na kraju objave napisao je: "Bog je htio da živi i živjeće... Sada mogu mirno da sjednem u ćošak, da zaplačem, zapalim cigaretu i opustim se... Hvala ti, Bože!"

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Ipak, iako je dječak uspješno reanimiran, on i dalje nije van životne opasnosti. Naredni sati biće ključni za zdravstveno stanje dječaka, koji se i dalje nalazi pod strogim ljekarskim nadzorom.

Slučaj je izazvao veliku pažnju i emocije u oblasti Ilija, a sada su sve oči uprte u bolnicu u Riju i dalji razvoj zdravstvenog stanja osmogodišnjaka.

(Telegraf.rs)

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