Isplivao ljudski ološ: Izvukli tijelo žene pa zgrozili sve onim što su uradili

Šok u Nepalu izazvao je snimak na kojem se vide dvojica muškaraca kako skidaju nakit sa mrtve žene nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile zemlju.

Vlasti su uhapsile 25-godišnjeg Madana Gurunga i 38-godišnjeg Umeša Čaudharija, nakon što se na društvenim mrežama proširio snimak za koji se navodi da prikazuje njihovu akciju.

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Incident se dogodio nakon smrtonosnih poplava koje su pogodile Nepal i iza sebe ostavile stotine mrtvih i ogromnu materijalnu štetu.

Tijelo izvukli na obalu, pa joj skinuli minđuše

Ženu je odnijela nabujala voda, a njeno tijelo završilo je u rijeci Narajani. Na snimku koji se proširio internetom vidi se kako dvojica muškaraca koriste grane kako bi tijelo dovukli do obale.

Nakon toga, jedan od njih navodno skida zlatne minđuše koje je mrtva žena nosila.

Snimci su izazvali burne reakcije na društvenim mrežama, nakon čega je policija pokrenula istragu.

Uhapšeni na autobuskoj stanici

Nakon analize snimka, policija je identifikovala dvojicu muškaraca kao 25-godišnjeg Madana Gurunga i 38-godišnjeg Umeša Čaudharija.

Osumnjičeni su pronađeni i uhapšeni u četvrtak na području autobuske stanice Pokhara Bus Park, u Baratpuru.

Prebačeni su u policijsku upravu u Čitvanu, gdje se istraga nastavlja.

Za sada nije razjašnjeno da li su protiv njih zvanično podignute optužnice.

"Pljačka žrtava neće biti tolerisana"

Načelnik policije u Čitvanu Ramešvar Paudel poručio je da krađe na račun žrtava katastrofe neće biti tolerisane. Kako je naveo, policijske snage su mobilisane kako bi odmah istražile slične prijave i pred lice pravde izvele sve koji su umiješani.

Vlasti su istovremeno pozvale građane da odmah obavijeste policiju ukoliko primijete pljačku, krađu ili bilo kakvo drugo nezakonito ponašanje prema žrtvama poplava.

Istovremeno, operacije potrage i spasavanja nastavljaju se u područjima koja su pogodile ogromne količine vode, blata i ruševina koje su opustošile naselja na Himalajima.

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Prema najnovijim podacima, u Nepalu je poginulo najmanje 616 ljudi, dok se oko 2.500 osoba i dalje vodi kao nestalo, među njima je i jedna državljanka Srbije.

Katastrofa se povezuje sa urušavanjem ogromne mase glečera u području granice Nepala i Tibeta, što je izazvalo ogroman talas vode, blata, stijena i ruševina.

Nakon prve katastrofe, još jedna opasnost izazvala je veliku zabrinutost vlasti. Stijene, blato i ruševine formirali su prirodnu branu na rijeci u tom području, zbog čega je nastalo novo jezero.

U početku se strahovalo da bi nakupljanje ogromne količine vode moglo da izazove novi katastrofalni poplavni talas.

Jezero je na kraju počelo da se izliva, zbog čega su pojedine spasilačke operacije privremeno bile obustavljene. Ipak, najnovije procjene navode da je opasnost od drugog poplavnog talasa slične jačine kao u prvobitnoj katastrofi sada znatno manja.

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Potraga za nestalima nastavlja se u izuzetno teškim uslovima, pošto su uništeni putevi, mostovi i čitava naselja.

(Telegraf)