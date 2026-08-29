Mehanizam u Hagu: Dok traje istraga o smrti nema odluke o predaji tijela Mladića

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će tijelo preminulog generala Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsjednika Mehanizma sprovodi sudija Ijan Bonomi.

Predsjednik Mehanizma je 27. avgusta 2026. godine izdao nalog kojim je sudiji Ijanu Bonomiju poverio istragu o okolnostima Mladićeve smrti dok se nalazio u pritvoru Jedinice Ujedinjenih nacija za pritvor, saopšteno je iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove za Tanjug.

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Bonomi je zadužen da o rezultatima istrage izvijesti "što je prije razumno moguće", ali predsjednik Mehanizma nije odredio rok za njen završetak.

Do okončanja istrage detalji o Mladićevoj smrti smatraju se povjerljivim, zbog čega Mehanizam, kako je navedeno, nije u mogućnosti da pruži dodatne informacije.

- Postupanje sa posmrtnim ostacima gospodina Mladića u ovom trenutku je povjerljivo i Mehanizam nije u mogućnosti da o tome razgovara - navodi se u odgovoru Pres službe Mehanizma.

Na pitanje zašto Mladiću nije bilo dozvoljeno da nastavi liječenje u Srbiji, Mehanizam je naveo da je on zatražio puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga, uz obrazloženje da je njegova smrt "neizbježna" i da bi njegovim prebacivanjem u Srbiju bila obezbijeđena "znatno veća i kontinuiranija prisutnost članova njegove najbliže porodice".

Predsjednik Mehanizma je, međutim, ocijenio da su sveobuhvatna i humana medicinska njega i pomoć koje su Mladiću pružane u zatvorskoj bolnici, uključujući pomoć u svakodnevnim aktivnostima, "daleko prevazilazile minimum propisan međunarodnim standardima".

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U odluci je navedeno da su takva njega i pomoć poštovale Mladićevo zdravlje, ljudsko dostojanstvo i osnovna prava, dok sama očekivana blizina smrti nije predstavljala okolnost zbog koje bi njegov dalji boravak u pritvoru bio nespojiv sa tim pravima.

Mehanizam je naveo i da je Mladić imao izuzetne uslove za posjete, koji su omogućavali značajan kontakt sa porodicom.

Jedinica za pritvor omogućila je dodatne posjete porodice nakon podnošenja zahtjeva za puštanje na slobodu i očekivala je da će omogućiti još posjeta u neposrednoj budućnosti, navodi se u odgovoru.

Mladić je preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je posljednjih mjeseci bio prikovan za krevet i gdje mu je pružena samo palijativna nega.

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Mehanizam je, uprkos garancijama Srbije i Republike Srpske, u više navrata odbio da generala Mladića pusti na liječenje u Srbiji, gdje bi bio u okruženju svoje porodice i gdje bi mu bila pružena najbolja moguća zdravstvena njega.