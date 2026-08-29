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Mehanizam u Hagu: Dok traje istraga o smrti nema odluke o predaji tijela Mladića

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 09:42

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Зграда Хага, Холандија
Foto: ATV

Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je da za sada ne može da precizira kada će tijelo preminulog generala Ratka Mladića biti predato Srbiji, niti da iznese detalje o okolnostima njegove smrti, jer je u toku istraga koju po nalogu predsjednika Mehanizma sprovodi sudija Ijan Bonomi.

Predsjednik Mehanizma je 27. avgusta 2026. godine izdao nalog kojim je sudiji Ijanu Bonomiju poverio istragu o okolnostima Mladićeve smrti dok se nalazio u pritvoru Jedinice Ujedinjenih nacija za pritvor, saopšteno je iz Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove za Tanjug.

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Bonomi je zadužen da o rezultatima istrage izvijesti "što je prije razumno moguće", ali predsjednik Mehanizma nije odredio rok za njen završetak.

Do okončanja istrage detalji o Mladićevoj smrti smatraju se povjerljivim, zbog čega Mehanizam, kako je navedeno, nije u mogućnosti da pruži dodatne informacije.

- Postupanje sa posmrtnim ostacima gospodina Mladića u ovom trenutku je povjerljivo i Mehanizam nije u mogućnosti da o tome razgovara - navodi se u odgovoru Pres službe Mehanizma.

Na pitanje zašto Mladiću nije bilo dozvoljeno da nastavi liječenje u Srbiji, Mehanizam je naveo da je on zatražio puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga, uz obrazloženje da je njegova smrt "neizbježna" i da bi njegovim prebacivanjem u Srbiju bila obezbijeđena "znatno veća i kontinuiranija prisutnost članova njegove najbliže porodice".

Predsjednik Mehanizma je, međutim, ocijenio da su sveobuhvatna i humana medicinska njega i pomoć koje su Mladiću pružane u zatvorskoj bolnici, uključujući pomoć u svakodnevnim aktivnostima, "daleko prevazilazile minimum propisan međunarodnim standardima".

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U odluci je navedeno da su takva njega i pomoć poštovale Mladićevo zdravlje, ljudsko dostojanstvo i osnovna prava, dok sama očekivana blizina smrti nije predstavljala okolnost zbog koje bi njegov dalji boravak u pritvoru bio nespojiv sa tim pravima.

Mehanizam je naveo i da je Mladić imao izuzetne uslove za posjete, koji su omogućavali značajan kontakt sa porodicom.

Jedinica za pritvor omogućila je dodatne posjete porodice nakon podnošenja zahtjeva za puštanje na slobodu i očekivala je da će omogućiti još posjeta u neposrednoj budućnosti, navodi se u odgovoru.

Mladić je preminuo u pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je posljednjih mjeseci bio prikovan za krevet i gdje mu je pružena samo palijativna nega.

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Mehanizam je, uprkos garancijama Srbije i Republike Srpske, u više navrata odbio da generala Mladića pusti na liječenje u Srbiji, gdje bi bio u okruženju svoje porodice i gdje bi mu bila pružena najbolja moguća zdravstvena njega.

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Ratko Mladić

Umro Ratko Mladić

general Ratko Mladić

Hag

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