Snažno nevrijeme u Švajcarskoj: 'Djeca zadobila povrede glave od grada'

Snažno nevrijeme pogodilo je u petak brojne dijelove Švajcarske i izavalo je ogromnu materijalnu štetu. Olujni vjetar, obilne padavine i grad napravili su haos na putevima, aerodromima i naseljima, dok je u jednom slučaju grupa djece zadobila povrede od grada.

Grupa djece iz vrtića našla se u šumi kod Zojzaha kada ih je iznenadilo nevrijeme. Prema navodima jednog čitaoca lista Blick, njegova petogodišnja ćerka i još nekoliko djece zadobili su povrede glave od grada.

Nevrijeme je na više mjesta ostavilo prizore nalik ratnoj zoni. U Nerahu su komadi grada veličine loptica za stoni tenis padali sa neba, nošeni snažnim vjetrom. Grada se toliko nakupilo da su građani hodali po ledu kao po snijegu.

U nevremenu su uništeni i brojni automobili. Od udaraca grada pucala su stakla i farovi, a brojni vlasnici su prijavljivali ulubljenja po krovu i haubi.

Teško je stradao i krov višespratnice u Laupersdorfu. Grad je polomio crijepove i napravio veliku rupu na krovu, dok je izolacioni materijal ostao da visi iz oštećene konstrukcije.

Kamioni se prevrtali, autoput pod vodom

Nevrijeme je izazvalo haos i u saobraćaju. Dijelovi autoputa A1 kod čvora Birfeld bili su poplavljeni, dok se kod izlaza Baden prema Magenvilu prevrnulo nekoliko kamiona.

A severe thunderstorm with intense hail, strong winds, and heavy downpours swept across parts of Switzerland on August 28.



A supercell was particularly destructive in the Zurich region, leaving up to 60 people injured and causing damage to homes, vehicles, and infrastructure. pic.twitter.com/BrIardqH6n — ofgministries.com (@OFGProphetic) August 29, 2026

U Vangenu kod Oltena voda je toliko preplavila ulicu da se autobus jedva probijao kroz bujicu.

Još dramatičniji prizor zabilježen je u podvožnjaku kod Niderveningena, gdje je automobil gotovo potpuno potonuo u vodi.

Stradao i najveći dvokrilac na svijetu

Oluja je teško pogodila i aerodrom Birfeld. Oštećeno je nekoliko malih aviona i hangara, kao i već pripremljeni prostor za Open Air Argovia.

Posebno je stradao avion Antonov An-2 udruženja Starflight Association, koji je u saopštenju opisan kao "najveći dvokrilac na svijetu".

Oštećenja su toliko ozbiljna da avion neće moći, kako je bilo planirano, da odleti u Kirhberg. Zbog toga su otkazani panoramski letovi tokom manifestacije Flugfest Kirchberg, koja se održava 29. i 30. avgusta.

Predsjednik Starflight Association Nio Heler poručio je da je "šteta bolna", posebno zato što je sve već bilo spremno, ali i naglasio da je najvažnije što niko nije povrijeđen.

Srušeni dalekovodi i problemi na aerodromu

Snažni udari vjetra oborili su kod Birfelda čak osam betonskih stubova. Jedan je oštetio krov teniske hale, a drugi poslovni objekat.

Kod Hengarta je drvo palo na nadzemni vod, dok je drugo drvo palo na dalekovod između Ebnata i Herblingena, zbog čega je došlo do nestanka struje u trajanju od 20 minuta.

Problema je bilo i na aerodromu u Cirihu. Kompanija Swiss otkazala je do kasnog popodneva ukupno 85 letova iz Ciriha i ka Cirihu, dok su brojni drugi letovi kasnili i do tri sata. Pogođeno je oko 11.200 putnika.

Jedan avion kompanije Helvetic Airways takođe je oštećen kada je, usljed snažnog vjetra, stepenište udarilo u avion koji je već bio parkiran. U avionu u tom trenutku nije bilo putnika, a niko nije povrijeđen.

(Telegraf.rs)