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Pijan grizao, čupao i tukao suprugu

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 10:15

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Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Muškarac J. K (34) uhapšen je u srijedu u Beogradu nakon što je pretukao svoju suprugu D.C (32), saznaje "Telegraf.rs".

Prema nezvaničnim informacijama, u kući u Ugrinovcima muškarac se posvađao sa suprugom, a potom ju je u pijanom stanju vukao i čupao za kosu, zatim ju je tukao rukama, da bi je na kraju i grizao.

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Nesrećnoj ženi konstatovane su lakše tjelesne povrede.

Policija u Beogradu uhapsila je muškarca u srijedu 26. avgusta i pisala prijavu za nasilje u porodici.

(Telegraf)

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Nasilje

nasilje u porodici

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