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Sloba Radanović doživio saobraćajnu nezgodu: Pjevač se oglasio i otkrio šta se desilo

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 10:45

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Слоба Радановић
Foto: Youtube/K1 Televizija

Pjevač Sloba Radanović preživio je pravu dramu na putu, kada je kombiju u kojem se nalazio njegov bend otpao točak. Na svu sreću, izbjegnuta je veća tragedija, a pjevač se odmah oglasio na svom Instagram profilu vidno potresen.

Sloba je podijelio snimke sa lica mjesta, na kojima se jasno vidi šteta na bijelom kombiju, kao i točak koji leži pored puta.

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Na jednom od snimaka vide se i članovi benda kako sjede u gepeku vozila nakon nezgode, čekajući pomoć.

– Hvala Bogu i majci Bogorodici, pa su mi sačuvali bend na današnji dan! – napisao je Radanović uz niz emotikona koji pokazuju koliko je bio uplašen.

Pjevač je u objavi označio i članove svog benda koji su bili u vozilu, poručujući svima da su dobro.

Srećom, brzom reakcijom vozača i spletom srećnih okolnosti, niko nije povrijeđen u ovom jezivom incidentu.

Podsjetimo, nesvakidašnjim video-snimkom na Instagramu, Jelena Radanović iznenadila je javnost zabilježivši privatni trenutak svog supruga Slobe tokom boravka u prirodi. Zbog žurbe, popularni pjevač bio je prinuđen da se presvlači na otvorenom, tik pored puta i njihovog vozila.

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Jelena ga je usnimila u prilično iznenađujućem izdanju – na sebi je imao samo prugastu polo majicu, crne bokserice, bijele čarape i bijele patike. Dok je u rukama držao pantalone koje tek treba da obuče, Sloba je u donjem vešu uspio i da nasmije javnost, prenosi Blic.

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Sloba Radanović

Pjevač

Saobraćajna nesreća

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