Dnevni horoskop za 29. avgust: Šta nam zvijezde danas poručuju?

Autor:ATV redakcija
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Evo šta nam zvijezde poručuju danas.
Na poslu vas očekuje prilika da pokažete koliko ste odlučni i sposobni. Zauzeti će uživati u iskrenom razgovoru sa partnerom, dok slobodne očekuje zanimljiv susret. Prijaće vam više kretanja.
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Jedna ideja mogla bi vam donijeti novu poslovnu priliku, ali dobro razmislite prije odluke. U ljubavi vas očekuje više bliskosti, a slobodni bi mogli primijetiti nečije interesovanje. Čuvajte želudac.
Razgovor sa kolegom pomoći će vam da lakše riješite obavezu koja vas opterećuje. Zauzeti mogu napraviti važan dogovor sa partnerom, dok slobodne očekuje novo poznanstvo. Pazite na kvalitet sna.
Očekuje vas pohvala za trud, ali nemojte dozvoliti da vas to navede da preuzmete previše obaveza. Voljena osoba pokazaće vam koliko joj značite, dok slobodni mogu dobiti zanimljiv znak. Odmorite oči od ekrana.
Neko će vam predložiti saradnju koja bi mogla biti korisna za dalji napredak. Zauzeti će uživati u romantičnom gestu partnera, a slobodni u prijatnom flertu. Obratite pažnju na vrat.
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Poslovna obaveza zahtijevaće preciznost, ali ćete je uspješno privesti kraju. Partner će pokazati razumijevanje za vaše potrebe, dok slobodne očekuje kontakt sa zanimljivom osobom. Unosite više tečnosti.
Novi zadatak donijeće vam priliku da pokažete kreativnost i dobru organizaciju. Zauzeti će riješiti nešto što ih je udaljavalo od partnera, dok slobodni privlače nečiju pažnju. Čuvajte leđa i zglobove.
Ne otkrivajte svima poslovne planove jer bi neko mogao pogrešno protumačiti vaše namjere. U ljubavi slijedi prijatno iznenađenje, a slobodni bi mogli započeti romansu. Provjerite krvni pritisak.
Vaš trud konačno će biti primijećen, a moguć je i prijedlog za dodatni angažman. Zauzeti mogu uživati u više nježnosti, dok slobodne očekuje simpatija od osobe iz okruženja. Unosite više vitamina.
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Dobra organizacija pomoći će vam da završite obaveze bez nepotrebnog stresa. Partner će vam pružiti podršku u važnoj odluci, a slobodni mogu obnoviti zanimljiv kontakt. Provedite vrijeme u prirodi.
Jedna neočekivana ideja mogla bi promijeniti vaš pristup poslovnom problemu. Zauzeti će razgovarati o zajedničkim planovima, dok slobodne očekuje pažnja osobe koja im je zanimljiva. Moguća je glavobolja.
Neko će vam ponuditi pomoć oko poslovne obaveze i olakšati rješavanje. Voljena osoba očekuje više otvorenosti, a slobodni bi mogli privući pažnju svojim šarmom. Pazite na zglobove.
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