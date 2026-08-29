Dnevni horoskop za 29. avgust: Šta nam zvijezde danas poručuju?

Ovan

Na poslu vas očekuje prilika da pokažete koliko ste odlučni i sposobni. Zauzeti će uživati u iskrenom razgovoru sa partnerom, dok slobodne očekuje zanimljiv susret. Prijaće vam više kretanja.

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Bik

Jedna ideja mogla bi vam donijeti novu poslovnu priliku, ali dobro razmislite prije odluke. U ljubavi vas očekuje više bliskosti, a slobodni bi mogli primijetiti nečije interesovanje. Čuvajte želudac.

Blizanci

Razgovor sa kolegom pomoći će vam da lakše riješite obavezu koja vas opterećuje. Zauzeti mogu napraviti važan dogovor sa partnerom, dok slobodne očekuje novo poznanstvo. Pazite na kvalitet sna.

Rak

Očekuje vas pohvala za trud, ali nemojte dozvoliti da vas to navede da preuzmete previše obaveza. Voljena osoba pokazaće vam koliko joj značite, dok slobodni mogu dobiti zanimljiv znak. Odmorite oči od ekrana.

Lav

Neko će vam predložiti saradnju koja bi mogla biti korisna za dalji napredak. Zauzeti će uživati u romantičnom gestu partnera, a slobodni u prijatnom flertu. Obratite pažnju na vrat.

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Djevica

Poslovna obaveza zahtijevaće preciznost, ali ćete je uspješno privesti kraju. Partner će pokazati razumijevanje za vaše potrebe, dok slobodne očekuje kontakt sa zanimljivom osobom. Unosite više tečnosti.

Vaga

Novi zadatak donijeće vam priliku da pokažete kreativnost i dobru organizaciju. Zauzeti će riješiti nešto što ih je udaljavalo od partnera, dok slobodni privlače nečiju pažnju. Čuvajte leđa i zglobove.

Škorpija

Ne otkrivajte svima poslovne planove jer bi neko mogao pogrešno protumačiti vaše namjere. U ljubavi slijedi prijatno iznenađenje, a slobodni bi mogli započeti romansu. Provjerite krvni pritisak.

Strijelac

Vaš trud konačno će biti primijećen, a moguć je i prijedlog za dodatni angažman. Zauzeti mogu uživati u više nježnosti, dok slobodne očekuje simpatija od osobe iz okruženja. Unosite više vitamina.

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Jarac

Dobra organizacija pomoći će vam da završite obaveze bez nepotrebnog stresa. Partner će vam pružiti podršku u važnoj odluci, a slobodni mogu obnoviti zanimljiv kontakt. Provedite vrijeme u prirodi.

Vodolija

Jedna neočekivana ideja mogla bi promijeniti vaš pristup poslovnom problemu. Zauzeti će razgovarati o zajedničkim planovima, dok slobodne očekuje pažnja osobe koja im je zanimljiva. Moguća je glavobolja.

Ribe

Neko će vam ponuditi pomoć oko poslovne obaveze i olakšati rješavanje. Voljena osoba očekuje više otvorenosti, a slobodni bi mogli privući pažnju svojim šarmom. Pazite na zglobove.

(Glas Srpske)