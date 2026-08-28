Posljednje pomračenje Mjeseca ostaviće posljedice na svaki znak: Evo šta nas očekuje

Zemljina sjenka pokrila je skoro 96 procenata površine svog satelita, "nabacajući mu" prepoznatljivu crvenkastu nijansu, zbog kojeg je u narodu poznat i kao Krvavi Mjesec.

Iako je ovaj astro događaj sad već iza nas, njegov uticaj toliko je snažan da prevazilazi nebeski spektakl, dotičući duboke slojeve podsvesti i izazivajući iznenadne promjene u planovima, ponovno oživljavanje starih sukoba i emocionalna previranja, tvrdi astrolog Bogdan Globa.

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Prošlo je mirno, a da li će tako ostati i narednih dana? Krvavi Mjesec, koji je, prema našem vremenu, trajao do prijepodnevnih časova 28. avgusta, nije fenomen koji nestaje tek tako. Posljednje pomračenje u ovoj godini tek će iznijeti na vidjelo sve što je dugo bilo zakopano: tajne, osjećanja, neizrečene stvari, nagomilane kontradikcije, a napeti aspekti prema Uranu dodaće najneočekivanije obrte.

Osim toga, poznati astrolog Bogdan Globa očekuje iznenadne poremećaje i promjene planova, povratak starih sukoba, emocionalne promjene, neprijatna otkrića, nervozu, čak i želju da se sve uništi: "Važno ne griješiti u tim stvarima narednih dana. I, ako je moguće, spriječiti i voljene da to rade".

Pomračenje Mjeseca prvenstveno utiče na naš unutrašnji svijet, tako da bi trebalo da očekujemo njegove manifestacije u najdubljem smislu.

"U takvom trenutku tajne prestaju da budu tajne. One se otkrivaju bez obzira da li to želimo ili ne, ukazujući na neprijatne, a opet tako neophodne stvari, one koje vode ka samorazvoju i transformaciji".

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Istovremeno, astrolog vidi i snažan potencijal u ovom periodu. Među pozitivnim aspektima ističe rješavanje dugotrajnih afera, zanimljive vijesti i ispovijesti, moć intuicije i značajnih događaja, oslobađanje od prošlosti i šansu da se isprave stvari.

"Ono što sada odlazi je svakako moralo da ode, na ovaj ili onaj način. Ali, ono što ostaje poslije svih vrtloga je zaista potrebno", naglašava Bogdan Globa i podsjeća da energetski uticaj pomračenja Mjeseca počinje nekoliko dana prije i traje do tri dana poslije, a može ostaviti traga i na sljedeću nedjelju ili čak na duže staze .

S jedne strane, mudro je ne žuriti i preduzimati nagle pokrete, već treba utvrditi koja vrata bi se mogla otvoriti i da li vam je potrebno ono što se iza njih krije. S druge, postoji rizik, jer čekanje povoljnog preokreta može da bude uzaludno - dok čekate, neko drugi će zauzeti mjesto vama namijenjeno. Stoga, ako ste već odlučili da napravite promjene, krenite u akciju što prije.

Krvavi Mjesec se sklonio s neba, ali vjerovatno osjećate da je vaš unutrašnji svijet turbulentniji i nestabilniji. Budite na oprezu narednih dana: tajne će biti otkrivene, stari sukobi će izaći na površinu, a intuicija će biti pojačana do krajnjih granica, naglašava Globa.

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Uticaj pomračenja na horoskopske znake će varirati, ali astrolozi se slažu: ovaj dan označava važnu fazu u ličnoj transformaciji i oslobođenju od prošlosti koja se ne može ignorisati. Budite spremni na neočekivana otkrića, oduprite se porivima i zapamtite - sve što se dešava tokom ovog perioda otvara put ličnom rastu i određivanju prioriteta.

(ŽenaBlic)