Logo

U vrtiću nasrnuo na bivšu partnerku: Tukao je i prijetio joj smrću

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 16:17

Komentari:

0
Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

A. Ž. (35) uhapšen je u Lazarevcu jer je došao u vrtić u kom radi njegova bivša partnerka, te je tamo nasrnuo na nju i uputio joj prijetnje smrću.

Kako se sumnja A. Ž. je otišao u vrtić u Velikim Crljanima, u kom radi njegova bivša partnerka D. I. (45) i počeo je da je vrijeđa, a potom je fizički nasrnuo na nju.

Prema saznanjima Telegrafa, on je ženu udarao u glavu, a potom ju je natjerao da kleči ispred njega, nakon čega je prijetio da će da uzme pištolj i da je ubije.

Учионица

Svijet

Austrija zabranjuje nošenje marame u školama za djevojčice mlađe od 14 godina

Povrijeđenoj ženi konstatovane su lake tjelesne povrede, a nasilnik je uhapšen i određena mu je hitna mjera zabrane prilaska žrtvi i komunikacije sa njom.

Njemu je na teret stavljeno krivično djelo zlostavljanje i mučenje, a istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Lazarevcu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Lazarevac

Srbija

Nasilje

Komentari (0)

Pročitajte više

Биолог прегледа комарца у Солт Лејк Ситију, 26. августа 2019.

Region

U uginulim vranama u Zagrebu pronađen virus Zapadnog Nila

3 h

0
Пожар на требињској депонији

Gradovi i opštine

Ćurić: Novi požar se kreće prema plućima Trebinja, preusmjerene snage

3 h

0
Предсједник Доналд Трамп маше док се укрцава у авион „Ер форс уан“ на аеродрому Морисонтаун, у недјељу, 16. августа 2026. године, у Морисонтауну, у Њу Џерсију.

Svijet

Donald Tramp sebe proglasio za najvećeg predsjednika u istoriji SAD-a

3 h

0
Невен цвијет биљка

Savjeti

Kraj avgusta je idealno vrijeme da posadite ovo cvijeće

3 h

0

Više iz rubrike

Вучић: Хаг је хтио да Младић умре иза решетака

Srbija

Vučić: Hag je htio da Mladić umre iza rešetaka

4 h

2
Најновија, ударна вијест

Srbija

Ubijen dječak (14), tinejdžer (17) ga nožem izbo nasred ulice: Užas u Prizrenu

9 h

0
Никола Жигић преминуо у кабини камиона док је чекао истовар

Srbija

Nikola Žigić preminuo u kabini kamiona dok je čekao istovar

10 h

0
Мионица, 17. августа 2026.- На Краљевом столу на Дивчибарама данас је у послепоподневим сатима избио пожар који је захватио површину од неколико хектара под ниским растињем и дрвећем, али је захваљујући брзој и ефикасној интервенцији ваљевских ватрогасаца, пожар угашен и спречено је његово ширење ка оближњим викендицама.

Srbija

U Srbiji aktivno 10 požara

11 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

28

Iran zaprijetio Baronu Trampu, sinu američkog predsjednika

19

16

Suša uzima danak u poljoprivredi u Srpskoj

19

11

Još jedna žrtva požara u Omišu: Preminuo teško povrijeđeni muškarac

19

09

Objavljena prognoza za narednih 15 dana

19

02

Jedrilicom naletio na kupača u moru: Muškarac zadobio teške povrede

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima