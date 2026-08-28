U vrtiću nasrnuo na bivšu partnerku: Tukao je i prijetio joj smrću

Autor:ATV redakcija
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A. Ž. (35) uhapšen je u Lazarevcu jer je došao u vrtić u kom radi njegova bivša partnerka, te je tamo nasrnuo na nju i uputio joj prijetnje smrću.
Kako se sumnja A. Ž. je otišao u vrtić u Velikim Crljanima, u kom radi njegova bivša partnerka D. I. (45) i počeo je da je vrijeđa, a potom je fizički nasrnuo na nju.
Prema saznanjima Telegrafa, on je ženu udarao u glavu, a potom ju je natjerao da kleči ispred njega, nakon čega je prijetio da će da uzme pištolj i da je ubije.
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Povrijeđenoj ženi konstatovane su lake tjelesne povrede, a nasilnik je uhapšen i određena mu je hitna mjera zabrane prilaska žrtvi i komunikacije sa njom.
Njemu je na teret stavljeno krivično djelo zlostavljanje i mučenje, a istragu vodi Osnovno javno tužilaštvo u Lazarevcu.
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