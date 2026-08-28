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Ubijen dječak (14), tinejdžer (17) ga nožem izbo nasred ulice: Užas u Prizrenu

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 09:59

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Foto: ATV

Stravičan zločin kakav region ne pamti odigrao se sinoć u Prizrenu!

Dječak od svega 14 godina zvjerski je napadnut i izboden nožem nasred ulice, a uprkos očajničkoj borbi ljekara da mu spasu život, podlegao je jezivim povredama u bolnici!

Drama je počela oko 23.45 časova kada su prolaznici alarmirali policiju i zatekli scenu iz najgorih noćnih mora. Tinejdžer (14) je nepomično ležao u lokvi krvi sa teškim ranama od sječiva.

Ekipe Hitne pomoći pod rotacijama su stigle na mjesto okršaja, odmah mu pružile prvu pomoć i prevezle ga u Regionalnu bolnicu u Prizrenu. Nažalost, ljekovi i napori ljekara nisu mogli da ga spasu – mladić je izdahnuo ubrzo po prijemu.

BLIZU MJESTA ZLOČINA PRONAĐEN I UBICA!

Dok se odvijala drama u bolnici, policijske patrole su blokirale taj dio grada i otpočele potragu. Samo nekoliko ulica dalje, lociran je i uhapšen 17-godišnji tinejdžer! Kod njega je odmah pronađen i zaplijenjen nož kojim je, kako se sumnja, izveo ovaj krvavi pir.

– Tijelo nesrećnog dječaka poslato je na Institut za sudsku medicinu radi obdukcije po nalogu tužioca. Osumnjičenom maloljetniku određeno je zadržavanje. Zanimljivo je da ni žrtva ni napadač ranije nisu imali nikakav dosije u policiji. Istraga se nastavlja pod velom tajne – navodi izvor iz policije.

OGLASILO SE TUŽILAŠTVO: Slijedi zahtjev za robiju

Osnovno tužilaštvo u Prizrenu otkrilo je detalje jezivog napada i potvrdilo da je slučaj zvanično okarakterisan kao teško ubistvo.

– Sumnja se da je 17-godišnjak hladnokrvno oduzeo život 14-godišnjem dječaku ubodima nožem. Svi materijalni dokazi sa lica mjesta su obezbijeđeni i uvršteni u predmet. Protiv osumnjičenog je pokrenut postupak za teško ubistvo i neovlašćeno nošenje oružja. U zakonskom roku tužilaštvo će tražiti najstrože mjere zadržavanja – saopšteno je iz tužilaštva.

Motiv ovog krvavog obračuna maloljetnika i dalje je nepoznat, a policija i forenzičari češljaju teren i ispituju svjedoke kako bi otkrili šta je prethodilo ovoj velikoj tragediji.

(Telegraf.rs, Lajmi.net)

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Prizren

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Srbija

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