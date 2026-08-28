Sastanak Putina i Lukašenka sutra u Moskvi

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Foto: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaće se sutra sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Kontakti sa predsjednikom planirani su za subotu", rekao je Peskov. On je podsjetio da je Lukašenko juče doputovao u posjetu Moskvi, prenosi Srna.

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