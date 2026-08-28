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Sastanak Putina i Lukašenka sutra u Moskvi

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 10:27

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Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко поздрављају се на састанку у Кремљу у Москви, Русија, петак, 8. мај 2026.
Foto: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Predsjednik Rusije Vladimir Putin sastaće se sutra sa predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom Lukašenkom, saopštio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Kontakti sa predsjednikom planirani su za subotu", rekao je Peskov.

On je podsjetio da je Lukašenko juče doputovao u posjetu Moskvi, prenosi Srna.

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Tagovi :

Aleksandar Lukašenko

Vladimir Putin

Moskva

Rusija

Sastanak

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