Poraz Ukrajine u sukobu se nazire, ali SAD i Evropa i dalje nisu spremne da razgovaraju o ključnim bezbjednosnim problemima Rusije, izjavio je profesor Univerziteta Kolumbija Džefri Saks, prenosi RIA Novosti.

"Na istoj smo tački: Ukrajina se raspada po dijelovima, njen poraz se nazire, dok SAD i Evropa i dalje nisu spremne da razgovaraju o ključnim bezbjednosnim problemima Rusije, koji su bili uzrok rata od samog početka", rekao je Saks za italijanski list "Fato Kvotidiano", a prenosi RT Balkan.

Istakao je da Ukrajina trenutno trpi težak udarac, pateći od nedostatka sredstava protivvazdušne odbrane.

"Jasno je da Zapad, koji više ne može da ih snabdijeva iz očiglednih razloga, vrši pritisak na obe strane u sukobu da postignu neku vrstu prekida vatre. Ali realnost je da Zapad ne nudi Rusiji ništa diplomatski zanimljivo", rekao je profesor.

Saks smatra da bi jasne obaveze prema neutralnosti Ukrajine i okončanju širenja NATO-a bile privlačan prijedlog za Moskvu.

"Ali to se ne dešava, i situacija ostaje ista kao i uvijek", rekao je.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin 28. juna izjavio je da Moskva očekuje nastavak dijaloga sa Sjedinjenim Državama o Ukrajini nakon završetka napete situacije na iranskom planu. Rusija je, dodao je ruski lider, spremna da nastavi pregovore i razgovara o svim detaljima i pitanjima koja budu pokrenuta u Enkoridžu u avgustu 2025. godine.