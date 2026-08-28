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Teška saobraćajna nesreća u BiH: Saobraćaj potpuno obustavljen

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 16:46

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

Saobraćaj je potpuno obustavljen na dionici puta od Kobilje Glave prema Vogošći nakon saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali kombi i automobil Pasat.

Kako je za portal Radiosarajevo potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a KS, nesreća se dogodila danas, 28. augusta oko 15:30 sati.

U nesreći su učestvovale dvije osobe, dok je jedna povrijeđena. Povrijeđena osoba prevezena je na utvrđivanje stepena povreda.

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Na mjestu nesreće formirane su velike kolone vozila, a saobraćaj je zbog uviđaja i intervencije nadležnih službi trenutno potpuno obustavljen.

Više informacija o okolnostima nesreće biće poznato nakon okončanja uviđaja.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

obustavljen saobraćaj

MUP Kanton Sarajevo

Vogošća

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