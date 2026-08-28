Teška saobraćajna nesreća u BiH: Saobraćaj potpuno obustavljen

Autor:ATV redakcija
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Saobraćaj je potpuno obustavljen na dionici puta od Kobilje Glave prema Vogošći nakon saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali kombi i automobil Pasat.
Kako je za portal Radiosarajevo potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a KS, nesreća se dogodila danas, 28. augusta oko 15:30 sati.
U nesreći su učestvovale dvije osobe, dok je jedna povrijeđena. Povrijeđena osoba prevezena je na utvrđivanje stepena povreda.
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Na mjestu nesreće formirane su velike kolone vozila, a saobraćaj je zbog uviđaja i intervencije nadležnih službi trenutno potpuno obustavljen.
Više informacija o okolnostima nesreće biće poznato nakon okončanja uviđaja.
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