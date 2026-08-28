Teška saobraćajna nesreća u BiH: Saobraćaj potpuno obustavljen

Saobraćaj je potpuno obustavljen na dionici puta od Kobilje Glave prema Vogošći nakon saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovali kombi i automobil Pasat.

Kako je za portal Radiosarajevo potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a KS, nesreća se dogodila danas, 28. augusta oko 15:30 sati.

U nesreći su učestvovale dvije osobe, dok je jedna povrijeđena. Povrijeđena osoba prevezena je na utvrđivanje stepena povreda.

Srbija Tokom noći opljačkana crkva: Poznato koliko novca je odnio lopov

Na mjestu nesreće formirane su velike kolone vozila, a saobraćaj je zbog uviđaja i intervencije nadležnih službi trenutno potpuno obustavljen.

Više informacija o okolnostima nesreće biće poznato nakon okončanja uviđaja.