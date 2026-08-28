Tunguzu tri i po godine zatvora za pokušaj ubistva u Gacku

Budimir Tunguz (47) iz Gacka nepravosnažno je osuđen u Okružnom sudu u Trebinju na jedinstvenu kaznu od tri i po godine zatvora zbog ranjavanja Saše Pantića i Milenka Radmilovića u januaru prošle godine.

Kako je objavio Okružni sud u Trebinju Tunguz je oglašen krivim za pokušaj ubistva, nedozvoljeno posjedovanje oružja, izazivanje opšte opasnosti i tjelesnu povredu.

Zločin se dogodio 23. januara 2025. godine u Gacku.

Hronika Pucnjava u Gacku: Uhapšen Budimir Tunguz, dva lica povrijeđena

Prema optužnici Tunguz je na javnom mjestu nosio oružje za koje nema oružni list i iz njega pucao i ranio Pantića i Radmilovića.

”Nakon izrade pismenog otpravka presude, od strane predsjednika sudećeg vijeća, strankama i braniocima će biti omogućeno izjavljivanje žalbe Vrhovnom sudu Republike Srpske”, saopštio je Okružni sud u Trebinju.