Lažnim linkovima ”skidao” novac s računa: Slovenac uhapšen zbog prevare

Državljanin Slovenije D.K. uhapšen je na osnovu potrage PU Gradiška zbog sumnje da je počinio krivično djelo kompjuterske prevare.

”Osumnjičenom se na teret stavlja da je putem poruka oštećenom licu slao linkove za aplikaciju povezanih sa bankarskim uslugama, kojom prilikom je neovlašćeno vršena transakcija novčanih sredstava sa njegovog računa”, saopštila je PU Gradiška.

Nezvanično saznajemo da je D.K. ranije identifikovan i kako nije bio dostupan istražnim organima za njim je raspisana potraga. Na ulasku u BiH uhapsila ga je Granična policija BiH i predala PU Gradiška koja je za njim tragala.

”Nakon preduzetih mjera i radnji osumnjičeni je predat u nadležnost Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka na dalje postupanje”, navode u PU Gradiška.