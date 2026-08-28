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Lažnim linkovima ”skidao” novac s računa: Slovenac uhapšen zbog prevare

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 12:28

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Foto: Pexels/Kindel Media

Državljanin Slovenije D.K. uhapšen je na osnovu potrage PU Gradiška zbog sumnje da je počinio krivično djelo kompjuterske prevare.

”Osumnjičenom se na teret stavlja da je putem poruka oštećenom licu slao linkove za aplikaciju povezanih sa bankarskim uslugama, kojom prilikom je neovlašćeno vršena transakcija novčanih sredstava sa njegovog računa”, saopštila je PU Gradiška.

Nezvanično saznajemo da je D.K. ranije identifikovan i kako nije bio dostupan istražnim organima za njim je raspisana potraga. Na ulasku u BiH uhapsila ga je Granična policija BiH i predala PU Gradiška koja je za njim tragala.

”Nakon preduzetih mjera i radnji osumnjičeni je predat u nadležnost Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka na dalje postupanje”, navode u PU Gradiška.

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Tagovi :

prevara

hapšenje

PU Gradiška

kompjuterska prevara

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