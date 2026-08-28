Logo

Teška nesreća u BiH: Sudar auta i autobusa, 10 povrijeđenih

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
28.08.2026 11:24

Komentari:

0
Тешка несрећа у БиХ: Судар аута и аутобуса, 10 повријеђених
Foto: pixabay

Deset osoba, od kojih dvoje teže, povrijeđeno je u sudaru autobusa i automobila na magistralnom putu u mjestu Behremi kod Srebrenika, saopšteno je danas iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Teže su povrijeđeni putnica iz autobusa M.M. (68) i vozač automobila “pežo” S.J. (55) iz Srebrenika, koji je zadržan na daljem liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

Рите гацко

Hronika

Pijani Gačani provalili u RiTE Gacko

Lakše su povrijeđeni vozač autobusa S.S. (50), te putnici iz autobusa H.M. (48), H.S. (62), A.M. (53) i M.D. (51), dok su povrede o čijoj se težini ljekari nisu izjasnili zadobili putnici iz autobusa R.V. (43), S.O. (60) i Dž.H. (76), svi iz Srebrenika.

Policija je izvršila uviđaj i preduzima potrbne radnje u vezi ove jučerašnje saobraćajne nesreće.

Podijeli:

Tagovi :

Srebrenik

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)

Pročitajte više

Повријеђена особа спасена у бујичним поплавама превезена је у болницу у округу Нувакот у Непалу, у петак, 28. августа 2026. године.

Svijet

Spaseno preko 3.200 ljudi u Nepalu

3 h

0
предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

"Niz aktivnosti s ciljem podrške porodice, najznačajnija - povećanje materinskog dodatka"

4 h

21
Храна

Zanimljivosti

Na Veliku Gospojinu, po starom vjerovanju, ovaj sastojak treba dodati u hranu

4 h

0

Više iz rubrike

Полиција Републике Српске

Hronika

Prnjavorčaninu vraćen traktor, za krađu osumnjičen sugrađanin

3 h

0
Пијани Гачани провалили у РиТЕ Гацко

Hronika

Pijani Gačani provalili u RiTE Gacko

3 h

1
Полиција у Братунцу ухапсила је Р.Г. са подручја ове општине због сумње да је починио кривично дјело „Неовлашћена производња и промет опојних дрога“.

Hronika

Policija u Bratuncu pronašla marihuanu, jedno lice uhapšeno

5 h

0
Затвор

Hronika

Zatvorenik pobjegao sa radilišta u Tesliću, brzo uhvaćen i vraćen u KPZ Doboj

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

00

Pčelari, oprez: Kreće zaprašivanje komaraca u Banjaluci

14

53

Vučić: Hag je htio da Mladić umre iza rešetaka

14

49

Tunguzu tri i po godine zatvora za pokušaj ubistva u Gacku

14

47

Golubović: Za investicije u ovoj godini izdvojeno 6.730.000 KM

14

40

Tajfun Saudel pogodio istočnu obalu Kine

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima