Teška nesreća u BiH: Sudar auta i autobusa, 10 povrijeđenih

Deset osoba, od kojih dvoje teže, povrijeđeno je u sudaru autobusa i automobila na magistralnom putu u mjestu Behremi kod Srebrenika, saopšteno je danas iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Teže su povrijeđeni putnica iz autobusa M.M. (68) i vozač automobila “pežo” S.J. (55) iz Srebrenika, koji je zadržan na daljem liječenju u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla.

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Lakše su povrijeđeni vozač autobusa S.S. (50), te putnici iz autobusa H.M. (48), H.S. (62), A.M. (53) i M.D. (51), dok su povrede o čijoj se težini ljekari nisu izjasnili zadobili putnici iz autobusa R.V. (43), S.O. (60) i Dž.H. (76), svi iz Srebrenika.

Policija je izvršila uviđaj i preduzima potrbne radnje u vezi ove jučerašnje saobraćajne nesreće.