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Kremlj: Pregovarački proces na pauzi – ruska vojska napreduje na frontu

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 11:44

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Министарство одбране Русије објавило је снимке удара ФАБ-500 и ФАБ-1500 по положајима Оружаних снага Украјине.
Foto: X / Sputnik

Razgovor predsjednika Rusije Vladimira Putina sa liderom SAD Donaldom Trampom zasad nije u planovima ruskog predsjednika, izjavio je portparol predsjednika Ruske Federacije Dmitrij Peskov.

Takođe, napomenuo je da Rusija nastavlja da uništava vojnu infrastrukturu kijevskog režima.

"Udari na Kijev se nastavljaju. Nastavljaju se sistematski, ciljano. Nastavljamo da uništavamo vojnu i paravojnu infrastrukturu kijevskog režima", naglasio je Peskov.

Napomenuo je da Rusija nastavlja Specijalnu vojnu operaciju, kao i da je napredak na frontu je očigledan.

"I stručnjaci savršeno dobro razumiju šta ova dinamika znači i kakve su njene posljedice", podvukao je.

Portparol Kremlja je istakao da je pitanje pregovora sa Kijevom trenutno na pauzi i da nema novih ideja u vezi s tim.

Skrenuo je pažnju na to da Kijev odlično zna zahtjeve Rusije za okončanje sukoba.

"Ukrajinska strana odlično zna naše zahtjeve. Mirnim putem oni ne žele da o tome razgovaraju. Zato nastavljamo da obezbjeđujemo za nas takvu pozitivnu dinamiku na frontu", naglasio je Peskov.

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Tagovi :

Ukrajina

Rusija

Ruska vojna operacija 2026

Kremlj

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