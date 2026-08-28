Dodik: Naša je obaveza da čuvamo svoje svetinje

Crkva Uspenja Presvete Bogorodice u čelinačkoj mjesnoj zajednici Jošavka, koja obilježava 100 godina i Veliku Gospojinu, opstala je čitav vijek zahvaljujući mještanima čija je vjera snažna, izjavio je predsjednik Milorad Dodik.

Dodik je podsjetio da je ova crkva preživjela ratove, ali i ostala dešavanja, da je živjela i dalje je mjesto okupljanja brojnih vjernika.

"U mnogim mjestima danas se obilježavaju hramovske slave, izabrao sam da budem ovdje zbog ovog jubileja", rekao je Dodik novinarima nakon Svete arhijerjske liturgije koju je služio Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit banjalučki Jefrem.

Dodik je naglasio da su Srbi čuvali ovaj vjerski objekat, koji je danas savremen.

Povodom praznika Velike Gospojine i 100 godina crkve Uspenja Presvete Bogorodice u Jošavci, kod Čelinca, okupili smo se oko svetinje koja već jedan vijek svjedoči o snazi vjere i istrajnosti naroda ovog kraja, koji je kroz različita vremena čuvao svoju Crkvu, tradiciju i identitet.… pic.twitter.com/C3CxF4fBzx — Milorad Dodik (@MiloradDodik) August 28, 2026

Svetoj liturgiji prisustvovali su i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić, šef Kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica, organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik, gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković, predsjednik SDS-a Branko Blanuša, te brojni vjernici.

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Crkva Uspenja Presvete Bogorodice građena je šest godina i završena 1926. godine, a osveštao je 1928. godine mitropolit banjalučki Vasilije.

Crkva je oštećena u zemljotresu 1969, a sanirana 1972. godine, te je ponovo oštećena u zemljotresu 1981. i sanirana 1993. godine.

Obnovljenu crkvu osveštao je 8. juna 2009. godine vladika Jefrem.