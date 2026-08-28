FZO Srpske: Promjene od 1. septembra, važno za sve osiguranike

Redovan period za promjenu, odnosno izbor doktora porodične medicine, pedijatra i ginekologa počinje 1. septembra i trajaće do 31. oktobra, a osiguranici koji žele da promijene doktora mogu to da učine bez navođenja razloga promjene, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Po isteku ovog termina, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske će imati podatke o broju osiguranih lica koji su registrovani u timovima porodične medicine, kao i kod pedijatra i ginekologa.

To omogućava da se proces ugovaranja primarne zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama za narednu godinu završi na vrijeme.

Iz Fonda podsjećaju da finansijska vrijednost ugovora sa domovima zdravlja i drugim ustanovama primarnog nivoa prvenstveno zavisi od broja registrovanih lica u tim ustanovama, zbog čega je i važno da se registracije osiguranika sprovode u navedenom periodu.

Napominju da je u redovnom periodu promjena doktora porodične medicine, pedijatra i ginekologa omogućena na jednostavan način - bez navođenja razloga promjene.

Potrebno je popuniti odgovarajuće obrasce kod novoizabranog doktora i ovjeriti ih u Fondu, a kod novog doktora osiguranici mogu da ostvaruju zdravstvenu zaštitu od početka naredne godine.

Iz Fonda napominju da i dalje ostaje mogućnost da osiguranici i mimo za to predviđenog perioda promijene doktora, ali je tada potrebno navesti opravdan razlog, kao što je promjena prebivališta, prestanak rada izabranog ljekara i slično.

Građani se za tim porodične medicine mogu registrovati u domovima zdravlja ili u privatnim ambulantama porodične medicine sa kojima Fond ima potpisan ugovor, prenosi Srna.