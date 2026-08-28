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Damir Hrelja u suzama na oproštaju od banjalučke publike

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Autor:

Andrej Knežević
28.08.2026 12:06

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Дамир Хреља у сузама на опроштају од бањалучке публике
Foto: ATV

Fudbaleri banjalučkog Borca domogli su se plasmana u Konferencijsku ligu, a revanš utakmica sa Vikingurom bila je, po svemu sudeći, i posljednja u Borčevom dresu za Damira Hrelju.

“Hrelja, ostani!” orilo se istočnom tribinom Gradskog stadiona, a fudbaler Borca nije mogao da sakrije emocije i u suzama se oprostio od banjalučke publike.

Hrelja je već otišao u Istanbul i ukoliko sve prođe kako je planirano trebalo bi da stavi potpis na ugovor sa tamošnjim Pendiksporom.

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Tagovi :

Damir Hrelja

FK Borac

Fudbal

Banjaluka

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