Damir Hrelja u suzama na oproštaju od banjalučke publike

Fudbaleri banjalučkog Borca domogli su se plasmana u Konferencijsku ligu, a revanš utakmica sa Vikingurom bila je, po svemu sudeći, i posljednja u Borčevom dresu za Damira Hrelju.

“Hrelja, ostani!” orilo se istočnom tribinom Gradskog stadiona, a fudbaler Borca nije mogao da sakrije emocije i u suzama se oprostio od banjalučke publike.

Hrelja je već otišao u Istanbul i ukoliko sve prođe kako je planirano trebalo bi da stavi potpis na ugovor sa tamošnjim Pendiksporom.