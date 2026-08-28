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Zalihe sardina pale na istorijski minimum

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 12:22

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Риба сардина у конзерви.
Foto: Karen Laårk Boshoff/Pexels

Hrvatska priprema mjere za značajno smanjenje ribolova sardina u Jadranu nakon što je nova procjena pokazala da su zalihe pale na istorijski niske nivoe.

Prema prijedlogu koji je predstavilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, broj ribolovnih dana dostupnih ribarima plivaricama koji love sardine u ribolovnoj zoni A smanjio bi se sa 20 na samo pet dana mjesečno za svako odobrenje, do početka zimske zabrane ribolova.

Mjera ima za cilj usporiti iscrpljivanje zaliha sardina i podržati dugoročno očuvanje populacija sardina i inćuna u Jadranu.

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Prema najnovijoj procjeni koju je navelo Ministarstvo, biomasa sardina pala je na historijski niske nivoe, dok je smrtnost ribolova trenutno 2,39 puta veća od željenog nivoa. Predložena ograničenja sada se podnose na javnu raspravu. Njihov konačni oblik zavisiće o ishodu tog procesa.

Mjera za sardine dio je šireg paketa prijedloga za poljoprivrednu i prehrambenu proizvodnju koje je predstavio ministar poljoprivrede David Vlajčić.

Vlada takođe predlaže povećanu finansijsku podršku za proizvodnju šećerne repe. Godišnja podrška za 2026. i 2027. godinu porasla bi sa 1,3 miliona eura na 2 miliona eura, dok bi se povećala i plaćanja po hektaru.

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Hrvatska očekuje da će se uzgoj šećerne repe ove godine povećati za oko 5%, u suprotnosti s očekivanim padom od 12-13% u cijeloj Evropskoj uniji.

Planiran je dodatni program od 100.000 eura za podršku proizvođačima koji traže status zaštićenog geografskog ili tradicionalnog prehrambenog proizvoda. Prijedlozi će sada ući u javnu raspravu prije nego što se bilo kakve mjere formalno usvoje, piše Indikator.ba.

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