Ухапшен Јован Радуловић Јоџир: Полиција открила разлог хапшења

Аутор:АТВ редакција
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Подгоричка полиција ухапсила је инфлуенсера Јована Радуловића (38) због ометања и омаловажавања полицијског службеника, саопштила је Управа полиције Црне Горе на друштвеној мрежи X.
Према наводима Управе полиције Црне Горе, Радуловић је приведен због ометања и омаловажавања полицијског службеника Одјељења безбједности Подгорица, а потом је кажњен новчаном казном од 900 евра.
– Ј.Р. је ухапшен због ометања и омаловажавања полицијског службеника ОБ Подгорица и кажњен на Суду за прекршаје са 900 евра – наведено је у објави Управе полиције на мрежи X, преноси цдм.ме.
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