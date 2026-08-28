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Ухапшен Јован Радуловић Јоџир: Полиција открила разлог хапшења

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 11:59

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Јован Радуловић Јоџир са шеширом сједи и подиже руку.
Фото: jodziir/Instagram

Подгоричка полиција ухапсила је инфлуенсера Јована Радуловића (38) због ометања и омаловажавања полицијског службеника, саопштила је Управа полиције Црне Горе на друштвеној мрежи X.

Према наводима Управе полиције Црне Горе, Радуловић је приведен због ометања и омаловажавања полицијског службеника Одјељења безбједности Подгорица, а потом је кажњен новчаном казном од 900 евра.

– Ј.Р. је ухапшен због ометања и омаловажавања полицијског службеника ОБ Подгорица и кажњен на Суду за прекршаје са 900 евра – наведено је у објави Управе полиције на мрежи X, преноси цдм.ме.

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Тагови :

Јован Радуловић Јоџир

хапшење

инфлуенсер

Полиција

Црна Гора

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