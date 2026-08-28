Hag: Određen sudija da vodi istragu o smrti generala Mladića

Grasiela Gati Santana, predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale, odredila je sudiju Iana Bonomija da sprovede istragu o okolnostima smrti generala Ratka Mladića.

Nakon obavještenja o smrti srpskog generala, predsjednica Mehanizma je, koristeći svoja ovlašćenja koja ima prema Statutu, naredila "potpunu istragu o okolnostima smrti gospodina Mladića, dodijelivši sudiji Iainu Bonomiju da sprovede istragu".

U saopštenju objavljenom na veb stranici Mehanizma, predsjednica Santana moli da pomenutom sudiji bude pružana svaka pomoć i omogućen pristup svim dokumentima, uključujući i onim poverljivim kako bi postupak bio doveden do kraja. Takođe, ona moli da je sudija Bonomi direktno obavijesti o nalazima te istrage.

General Ratko Mladić preminuo je juče u Pritvorskoj bolnici u Hagu, gdje je posljednjih mjeseci bio prikovan za krevet.

Mehanizam je, uprkos garancijama Srbije i Republike Srpske, u više navrata odbio da generala Mladića pusti na liječenje u Srbiji, gdje bi bio u okruženju svoje porodice i gdje bi mu bila pružena najbolja moguća zdravstvena njega.

General Ratko Mladić je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, a haški sud ga je osudio na doživotni zatvor.