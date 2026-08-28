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Mađarski novinari u studijskoj posjeti Sutjesci

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 13:38

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Мађарски новинари у студијској посјети Сутјесци
Foto: Ustupljena fotografija

Turistička organizacija Republike Srpske od 27. do 30. avgusta organizuje studijsku posjetu Nacionalnom parku „Sutjeska“ za grupu istaknutih mađarskih novinara i autora koji prate turizam, prirodu, planinarenje i aktivnosti na otvorenom (outdoor).

U posjeti učestvuju Gabor Tencer (Telex), Ferenc Benec (Mozgásvilág) i Zoltan Šašvari (Kirándulástippek).

Saradnja je ostvarena zahvaljujući kontaktima uspostavljenim na Sajmu turizma u Budimpešti početkom godine, gdje je Turistička organizacija Republike Srpske predstavila turističku ponudu i povezala se sa mađarskim turističkim i medijskim predstavnicima.

Kroz posebno osmišljen program aktivnosti na otvorenom, gosti će upoznati prirodne atrakcije Nacionalnog parka „Sutjeska“, kao i potencijale Republike Srpske za aktivni i avanturistički turizam.

Cilj posjete je promocija Republike Srpske na mađarskom tržištu i stvaranje novih medijskih priča o našim turističkim destinacijama.

Za narednu godinu planirane su slične aktivnosti i posjete koje će obuhvatiti i druge destinacije širom Republike Srpske.

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Turistička organizacija Republike Srpske

nacionalni park Sutjeska

novinari

Turizam

Mađarska

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