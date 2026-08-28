Proglašena vanredna situacija u mjestu Zupci!

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Foto: ATV

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, proglasio je vanrednu situaciju za područje mjesne zajednice Zupci.

Riječ je o opožarenom dijelu oko zubačkog platoa i deponije "Obodina", kazao je za ATV Ćurić.

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