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Proglašena vanredna situacija u mjestu Zupci!

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Autor:

Bojan Nosović
28.08.2026 14:16

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Проглашена ванредна ситуација у мјесту Зупци!
Foto: ATV

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić, proglasio je vanrednu situaciju za područje mjesne zajednice Zupci.

Riječ je o opožarenom dijelu oko zubačkog platoa i deponije "Obodina", kazao je za ATV Ćurić.

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Tagovi :

vanredna situacija

Trebinje

požar

vatra

Mirko Ćurić

Deponija

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