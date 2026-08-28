Golubović: Za investicije u ovoj godini izdvojeno 6.730.000 KM

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Borivoje Golubović izjavio je da je u ovoj godini izdvojeno 6.730.000 KM za investicije u osnovne i srednje škole, đačke domove, kao i za izgradnju prostora za produženi boravak u četiri banjalučke osnovne škole, te da se neprekidno unapređuju uslovi u sistemu obrazovanja

Golubović je u intervjuu Srni istakao da je ulaganje u školsku infrastrukturu jedan od prioriteta Ministarstva, te da su za pojedine kapitalne projekte sredstva obezbijeđena i kroz Program javnih investicija.

- To pokazuje da se infrastrukturi pristupa sistemski i da se sredstva usmjeravaju tamo gdje su potrebe najveće - rekao je Golubović.

PREDUZETE SVE NEOPHODNE AKTIVNOSTI DA UČENICI NOVU ŠKOLSKU GODINU DOČEKAJU U ŠTO BOLjIM USLOVIMA

On je naveo da su sve aktivnosti za početak nove školske godine u osnovnim i srednjim školama u završnoj fazi, te da je uvjeren da će školska godina početi u najboljem redu.

- Ministarstvo prosvjete i kulture, zajedno sa školama i drugim nadležnim institucijama, preduzelo je sve neophodne aktivnosti kako bi učenici i nastavnici školsku godinu dočekali u što boljim uslovima - naglasio je Golubović.

Prema njegovim riječima, među najznačajnijim projektima su izgradnja nove Osnovne škole "Stevo Kaluđerčić" u Istočnom Novom Sarajevu, za koju je izdvojeno više od 4,5 miliona KM, i rekonstrukcija Osnovne škole "Nikola Tesla" u Derventi, u koju je uloženo oko sedam miliona KM.

- Izdvojio bih i dogradnju Osnovne škole"Petar Petrović Njegoš" u Bileći, vrijednu 600.000 KM, te rekonstrukciju mokrih čvorova u Elektrotehničkoj školi "Nikola Tesla" u Banjaluci, za šta je izdvojeno 300.000 KM - naveo je Golubović.

ZA BESPLATNE UDžBENIKE ZA OSNOVCE IZDVOJENO 16 MILIONA KM

Govoreći o tome da su obezbijeđeni besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola, ministar je ocijenio da je to značajna podrška porodicama i važan korak ka obezbjeđivanju jednakih uslova za obrazovanje.

- Za oko 80.000 osnovaca obezbijeđeni su besplatni udžbenici, za šta je planirano gotovo 16 miliona KM - rekao je Golubović.

PREDAN RAD NA POVEĆANjU KAPACITETA PRODUŽENOG BORAVKA

On je naveo da se kontinuirano ulaže i u školsku infrastrukturu, kao i u proširenje kapaciteta produženog boravka, naglasivši da je sve veća potreba roditelja za uslugom dnevnog boravka djece u prva tri razreda osnovnih škola, te da ministarstvo na čijem je čelu predano radi da poveća kapacitete za boravak ovih mališana.

- U prethodnoj školskoj godini produženi boravak bio je organizovan u 149 osnovnih škola za više od 13.600 učenika, što je više od polovine učenika prve trijade. Svjesni smo da u pojedinim sredinama nema dovoljno prostornih kapaciteta, te se na inicijativu predsjednika Vlade Republike Srpske, realizuje mjera finansijske podrške porodicama čija djeca pohađaju prva tri razreda osnovne škole, a škole im zbog ograničenih kapaciteta ne mogu obezbijediti produženi boravak - rekao je Golubović.

On je pojasnio da se podrška realizuje posredstvom Javnog fonda za dječiju zaštitu, te da subvencija za boravak učenika prve trijade upisanih u privatne predškolske ustanove iznosi 200 KM po učeniku tokom trajanja nastavne godine.

Istovremeno, dodao je on, izdvajaju se značajna sredstva za jačanje prostornih kapaciteta škola za organizaciju produženog boravka.

PODRŠKA DJECI BEZ RODITELjSKOG STARANjA I MALIŠANIMA SA SMETNjAMA U RAZVOJU

Kada je riječ o unapređenju vaspitno-obrazovnog sistema, Golubović je ukazao na posebno važnu podršku djeci bez roditeljskog staranja i djeci sa smetnjama u razvoju.

- Javni fond za dječiju zaštitu je do sada za sufinansiranje njihovog boravka u predškolskim ustanovama izdvojio 1.087.962 KM, a pravo je ostvarilo 545 djece - rekao je Golubović.

On smatra da je veoma značajna i uloga asistenata, te ističe da je Ministarstvo posebnu pažnju usmjerilo na unapređenje te oblasti, pa je za angažovanje i finansiranje asistenata u školskoj 2025/2026. godini izdvojeno 5.600.000 KM.

- Ministarstvo je, u skladu sa zaključkom Vlade Republike Srpske, započelo i detaljnu analizu efekata angažovanja asistenata, kako bi eventualne izmjene pravnog okvira bile zasnovane na stvarnim potrebama sistema i iskustvima svih učesnika u vaspitno-obrazovnom procesu - naveo je Golubović, prenosi Srna.