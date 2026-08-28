Minić: Karan jedan od najvećih ustavobranitelja

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je da predsjednik Srpske Siniša Karan veoma kvalitetno obavlja svoju dužnost, te da je jedan od najvećih ustavobranitelja.

Minić je, komentarišući kritike opozicije da Karan nije dovoljno prisutan u javnosti, rekao da je nešto manja prisutnost predsjednika Republike Srpske bila posljedica zdravstvenih razloga koji su već iza njega, te istakao njegovu stručnost i iskustvo.

„Predsjednik Karan je jedan izuzetan čovjek, stručnjak i profesor koji veoma kvalitetno obavlja svoju dužnost“, rekao je Minić novinarima u Šekovićima.

On je ocijenio da bi Karan bio mnogo prisutniji u javnosti da nije bilo zdravstvenih problema, te izrazio uvjerenje da će u narednom periodu njegov kapacitet biti povećan.

„Svaki dan smo u kontaktu, funkcionišemo. Predsjednik Karan obavlja svoj dio posla, onaj koji je potreban i bitan“, rekao je Minić, prenosi Srna.