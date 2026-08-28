Jodžir se oglasio nakon hapšenja: ''Izvrijeđao sam policajca, i on je bio bezobrazan''

Jodžir se oglasio nakon hapšenja sa plaže, te otkrio kako se sve odigralo prekjuče i da je nakon rasprave sa službenikom policajcu i njegovoj porodici uputio izvinjenje zbog svog ponašanja.

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- Mislio sam da iskuliram, ali bolje da vam kažem o čemu se radi. Šta god ja uradio, to će izaći. Ne znate ništa o meni i ja to mnogo volim. Jesam bio uhapšen i jesam izvrijeđao policajca, a bio je i on bezobrazan, ali stvar koju ne znate jeste da smo se ja i čovjek izgrlili i izljubili. Izvinio sam se njemu i njegovoj porodici jer sam pogriješio. Sudija mi je odredila kaznu od 900 evra za pritvor - započeo je on, pa dalje objasnio da odgovara za svoje greške i da će postupiti u skladu sa zakonom.

- Nisam u pritvoru jer nema elemenata krivičnog djela, već je samo u pitanju prekršaj. Kaznu ću naravno platiti jer sam kriv. Sve to je bilo prekjuče, a kao što vidite ja sam pušten. Zaustavila me je policija, oduzeli su mi vozilo, oduzeli su Korvetu na provjeru. Sve je u skladu sa zakonom i skidam kapu i treba. Volim vas, živite život i gledajte svoje dvorište - zaključio je on na svom Instagram profilu.

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No, ono što je zanimljivo - jeste i slika koja je isplivala na Jodžirovom profilu, ali i snimak na kojem se vidi šta je radio pred incidenta.

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Kako se može vijdeti, on je sa društvom uživao u jednoj kafani gdje je pjevač nekoliko pjesama pjevao samo za njega.

- Čujem, laju - napisao je na jednom snimku Jodžir.

Najprije se oglasio sa plaže i ispričao sa kojim problemom se suočio:

- Mislio sam da je za mene ljeto završeno i da banke žute više nemam. Ali, juče sam riješio problem, pa da danem dušom danas. Šta je u pitanju; zaglavili mi pare na kripto berzi, sve što sam imao. Ja funkcionišem sve preko kripta i većina isplata imam preko kripta. Nije mi bilo dobro. Ima tamo podrška, tražili su dokumenta, potvrdu u tranksackciji. Mislio sam da nemam žute banke - obratio se Radulović na društvenim mrežama, istakavši da je na kraju ipak uspio da riješi problem.

A zatim, uslijedili su snimci i fotografije iz provoda, a po svemu sudeći - influenser se dao sevdahu. U društvu četiri muškarca, bio je za stolom na kom se nalazila kibla sa alkoholom - pivo, vino i kisela voda.

(Telegraf.rs)