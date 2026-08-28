Detalji tragedije na gradilištu auto-puta: Radnici ispali iz korpe dizalice

Poznati su detalji stravične nesreće na gradilištu auto-puta A1 u blizini Zenice, u kojoj su život izgubila dvojica radnika, dok je treći zadobio teške tjelesne povrede.

Kako je potvrđeno za portal Kliks, do nesreće je došlo uslijed pada s visine prilikom izvođenja radova na izgradnji dionice auto-puta.

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Pod za sada nerazjašnjenim okolnostima, trojica radnika su ispala iz korpe dizalice s visine od oko devet metara. Tragedija se dogodila u trenutku kada su obavljali zahtjevne poslove postavljanja šipova na gradilištu.

Dvojica radnika su od posljedica teškog pada preminula na samom mjestu nesreće.

Treći radnik je preživio pad, ali je zadobio višestruke prelome. Hitno je prebačen u Kantonalnu bolnicu Zenica, gdje je zadržan na liječenju zbog teških povreda.

Prema dostupnim informacijama, svi stradali i povrijeđeni radnici dolaze s područja Nemilskog sliva.

Gradilište na kojem se dogodila ova velika tragedija trenutno je potpuno zatvoreno za daljnje radove.

Na terenu se nalaze dežurni tužilac, nadležni građevinski inspektori i pripadnici policije koji obavljaju detaljan uviđaj.

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Više informacija o tačnim uzrocima koji su doveli do pada radnika iz korpe bit će poznato nakon okončanja istrage i vještačenja opreme.