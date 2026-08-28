Spriječen pokušaj bjekstva optuženika iz Bijeljine

Sudska policija Republike Srpske spriječila je pokušaj bjekstva Slavka K. iz Bijeljine koji je savladan i uhapšen nakon što je odbio da se odazove na suđenje po optužnici za tešku krađu.

Optuženika su, uz upotrebu sile i lisica, savladali policijski službenici Okružnog centra Sudske policije Bijeljina.

”Policijski službenici su juče oko 6.15 časova postupali po naredbi za dovođenje optuženog S.K radi prisustva glavnom pretresu u krivičnom predmetu zbog krivičnog djela teška krađa. Nakon što je pronađen u porodičnoj kući, S.K. je odbio da pođe sa patrolom policije”, saopštila je Sudska policija.

Dodaju da se Bijeljinac oglušio na upozorenje, a potom i naređenje policijskih službenika, nakon čega je pokušao bjekstvo.

”Policijski službenici spriječili su pokušaj bjekstva S.K. koji je nastavio sa pružanjem aktivnog otpora, te je savladan upotrebom sredstava prinude i doveden u službene prostorije Okružnog centra Sudske policije Bijeljina”, navodi se u saopštenju.