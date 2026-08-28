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Tuča na tradicionalnom zboru na Ozrenu: Uhapšene tri osobe, povrijeđena dva policajca

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 12:05

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Туча на традиционалном збору на Озрену: Ухапшене три особе, повријеђена два полицајца
Foto: ATV

Na tradiocinalnom Velikogospojinskom zboru na Ozrenu juče je došlo do tuče između više osoba, a tokom intrevencije su povrijeđena dva policajca, dok su tri osobe uhapšene.

U PU Doboj navode da je zbog napada na policajce uhapšen D.P. iz Doboja, dok su M.G. iz Doboja i Z.S. iz Petrova privedeni zbog narušavanja javnog reda i mira.

U intervenciji učestvovala Žandaremrija

Sve se odigralo juče oko 19.10 časova u jednom od ugostiteljskih šatora, a u intervenciji je učestvovala i Žandarmerija.

”U PS Petrovo prijavljeno je da je tokom javnog skupa u opštini Petrovo došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom više osoba. Postupajući po prijavi, policijski službenici su na licu mjesta zatekli Z.S. koji se oglušilo o zakonito naređenje policijskog službenika i nastavilo sa narušavanjem javnog reda i mira nepristojnim ponašanjem, nakon čega je lišen slobode”, navode u policiji.

Povrijeđena dva policajca

Pojašnjavaju da je tokom daljeg postupanja P.G. fizički napao dva policajca, nanijevši im lake tjelesne povrede, dok je M.G. ometao policajce u njegovom hapšenju, pa je i sam završio sa lisicama na rukama.

”Povrijeđenim policijskim službenicima je ukazana medicinska pomoć u Domu zdravlja u Petrovu, gdje su im konstantovane lake tjelesne povrede.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje mjere i radnje”, navodi se u saopštenju PU Doboj.

Krivične i prekršajne prijave

Osumnjičenom D.P. na teret se stavlja da je počinio krivično djelo sprečavanje službenog lice u vršenju službene radnje, dok će M.G. i Z.S. biti sankcionisani zbog prekršaja iz oblasti Zakona o javnom redu i miru.

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Tagovi :

Zbor

Ozren

Opština Petrovo

Tuča

hapšenje

napad na policiju

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