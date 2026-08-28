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Prnjavorčaninu vraćen traktor, za krađu osumnjičen sugrađanin

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Autor:

ATV redakcija
28.08.2026 11:23

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Prnjavorska policija pronašla je traktor ”IMT”, vrijedan oko 10.000 KM, koji je u decembru prošle godine ukraden iz privatne garaže u Prnjavoru.

Potraga za traktorom raspisana je 25. decembra 2025. nakon što je domaćin prijavio da mu je nepoznata osoba ukrala radnu mašinu. Za manje od godinu dana traktor je dva puta preprodat i pronađen je u Laktašima.

”Operativnim radom policijski službenici su utvrdili da se u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela može dovesti lice Z.M. iz Prnjavora, nad kojim je u prethodnom periodu izvršena kriminalistička obrada zbog sumnje da je počinilo krivično djelo krađa”, saopštila je PU Banjaluka.

Prema nezvaničnim informacijama osumnjičeni je u ranijem periodu traktor prodao drugoj osobi, a on trećoj kod koje je i pronađen.

”Traktor je uz potvrdu vraćen vlasniku, a sve mjere i radnje preduzete su uz saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka”, navode u policiji.

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Tagovi :

Traktor

Krađa

Prnjavor

PU Banjaluka

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