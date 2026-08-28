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Pijani Gačani provalili u RiTE Gacko

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Autor:

Bojan Nosović
28.08.2026 11:13

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Пијани Гачани провалили у РиТЕ Гацко
Foto: ATV

Dva lica su preksinoć u četiri sata ujutru pod uticajem alkohola došli na kapiju RiTE Gacko i nasilno pokušala da uđu u to preduzeće. Policija ih je brzo pronašla i podnijela izvještaj trebinjskom Tužilaštvu.

Policijski službenici Policijske stanice Gacko lišili su slobode lice inicijala N.Š. zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivična djela „Nasilničko ponašanje“ iz člana 362. stav 1 i krivično djelo „Napad na službeno lice u vršenju službene radnje“ iz člana 308. i lice inicijala S.P. zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Nasilničko ponašanje“ iz člana 362. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Oba lica se sumnjiče da su nasilno ušla u krug jednog preduzeća i oštetila kapiju.

Lice inicijala N.Š. se sumnjiči i da je fizički napalo radnika obezbjeđenja na kapiji.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju. Policijski službenici nastavljaju dalji rad, saopštava Policijska uprava Trebinje.

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Tagovi :

RiTE Gacko

Provala

hapšenje

Policija

PU Trebinje

OJT Trebinje

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