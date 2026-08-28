Akcija ”Kalibar”: Oduzete puške i municija, pod istragom braća iz Laktaša

U akciji ”Kalibar” policija je pronašla vojne puške i municiju, zbog čega je izvršena kriminalistička obrada na braćom Z.P. (53) i D.P. (54) iz Laktaša.

U PU Banjaluka navode da su obojica osumnjičeni da su počinili krivično djelo nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

Akcija Kalibar PU Banjaluka

”Po naredbi Osnovno suda u Banjaluci izvršeni su pretresi na tri lokacije u Laktašima pri čemu su pronađene i oduzete dvije vojne puške, puška ručne izrade, vazdušna puška, puščana i pištoljska municija, tri bajoneta, patrone za lovačku pušku, pribor za čišćenje oružja i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela”, saopštila je PU Banjaluka.

Akcija Kalibar PU Banjaluka

Dodaju da će nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta protiv Z.P. i D.P. biti podnesen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka.