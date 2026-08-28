Popularna plaža u Hrvatskoj zatvorena za kupače

Na plaži hotela Bellevue u Orebiću utvrđeno je fekalno zagađenje mora zbog povećane koncentracije bakterije Ešerihija koli.

Nadležni upozoravaju građane i turiste da se do daljeg ne kupaju na ovoj plaži.

Fekalno zagađenje mora potvrđeno je tokom osmog redovnog ispitivanja kvaliteta mora za kupanje, koje sprovodi Zavod za javno zdravlje Dubrovačko-neretvanske županije.

"Utvrđeno je da rezultati analize mora za kupanje na plaži hotela Bellevue u Orebiću prelaze graničnu vrijednost za bakteriju Escherichia coli“, naveli su iz Zavoda.

Uzimanje uzoraka morske vode biće ponavljano sve dok se zagađenje ne povuče. O situaciji su obaviješteni inspekcija zaštite životne sredine i druge nadležne inspekcijske službe.

Nadležni će nakon novih analiza proceniti kada će kupanje ponovo biti bezbjedno.

(Poslovni.hr)