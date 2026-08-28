Rimac vraća evropske pare? Robotaksi petog nivoa nije napravljen

Projekat robotaksija kompanije Prodžekt 3 mobiliti (Project 3 Mobility), odnosno Verne, iza kojeg stoji Mate Rimac, bliži se kraju, uz ozbiljna pitanja o tome da li je ostvareno ono zbog čega je Hrvatskoj odobreno gotovo 180 miliona evra evropskog novca.

Kako je objavio Indeks, do 31. avgusta, kada ističe rok za završetak projekta, nije proizvedeno vozilo koje odgovara ključnom uslovu – potpuno autonomno električno vozilo petog nivoa. Više izvora potvrdilo je da kompanija u komunikaciji sa državnim organima nije mogla da dokaže da je taj cilj ostvaren.

Za projekat je odobreno ukupno 179,5 miliona evra, a kompaniji je do sada isplaćeno 89,9 miliona evra. Ostaje otvoreno pitanje koliko će od tog iznosa morati da bude vraćeno. Prema informacijama koje je objavio Indeks, za sada je opravdano svega 8,7 miliona evra troškova.

Razlike između nivoa

Ključna stvar je da peti nivo autonomije nije bio sporedni cilj projekta. Upravo suprotno. U zvaničnoj dokumentaciji kao rezultat projekta navedeno je potpuno autonomno električno vozilo petog nivoa, a taj uslov nije mijenjan ni nakon više izmjena i produženja roka.

Razlika između četvrtog i petog nivoa nije mala. Vozilo četvrtog nivoa može potpuno samostalno da vozi, ali samo u određenim područjima i pod unaprijed definisanim uslovima. Peti nivo podrazumijeva vozilo koje može da vozi praktično svuda gdje bi mogao da vozi čovjek, bez potrebe za bezbjednosnim vozačem.

Tu nastaje jedan od najvećih problema cijele priče. Robotaksiji koji danas voze Zagrebom postoje, ali, prema informacijama Indeksa, nisu vozila zbog kojih je odobreno gotovo 180 miliona evra evropskog novca. Riječ je o drugom projektu i saradnji Vernea, kineske kompanije Poni.ai (Pony.ai) i Ubera (Uber).

Ta vozila koriste tehnologiju četvrtog nivoa autonomije, dok je projekat finansiran evropskim novcem zahtijevao peti nivo. Dakle, činjenica da se danas u Zagrebu mogu vidjeti robotaksiji sama po sebi ne znači da je ostvaren rezultat zbog kojeg je novac dodijeljen.

Još zanimljivije, priča o petom nivou nije počela 2023. godine. Kompanija je još 2021. godine, prema ranijim nalazima, predstavila plan prema kojem je flota od 700 autonomnih električnih vozila trebalo da krene u serijsku proizvodnju već 2024. godine, dok je puna komercijalna usluga u Zagrebu bila planirana za 2025.

U međuvremenu je Verne objavio da je proizveo i testirao svih 60 verifikacionih prototipova predviđenih projektom. Međutim, to nije isto što i dokaz da je proizvedeno i demonstrirano potpuno autonomno vozilo petog nivoa, što je bio ključni rezultat projekta.

Mate Rimac ćuti

Poseban problem predstavlja i tehnologija autonomne vožnje. Kompanija je prvo sarađivala sa izraelskim Mobilajem (Mobileye), a potom se okrenula kineskom Poni.aiju, čija su rješenja, navodno, bila na četvrtom, a ne petom nivou autonomije.

Sada slijedi finansijski dio priče. Nakon isteka roka projekta, kompanija ima još mjesec dana za dostavljanje dokumentacije kojom će dokazivati opravdanost nastalih troškova. Tek nakon toga trebalo bi da bude jasnije koliko će novca morati da vrati.

Za sada je, međutim, činjenica da je od gotovo 180 miliona evra odobrenih sredstava isplaćeno 89,9 miliona, dok je kao opravdano navedeno svega 8,7 miliona evra.

Mate Rimac se za sada nije oglašavao.