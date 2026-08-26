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Skrivena funkcija u autu: Ljeti je zlata vrijedna, a mnogi za nju uopšte ne znaju

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 16:30

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Скривена функција у ауту: Љети је злата вриједна, а многи за њу уопште не знају
Foto: Pexel/www.kaboompics.com

Ulazak u automobil koji je satima stajao na ljetnom suncu donosi neprijatan udar vrelog vazduha u lice. Većina vozača odmah pali klima-uređaj, iako postoji jednostavan potez na daljinskom ključu koji izbacuje najgoru vrućinu prije ulaska u auto.

Držanje dugmeta za otključavanje na daljinskom upravljaču nekoliko sekundi pokreće automatsko spuštanje svih prozora istovremeno. Kod pojedinih modela na ovaj način otvara se i krovni prozor. Običan pritisak otključava vrata, ali produženo držanje aktivira funkciju za brzo provjeravanje kabine.

Ovaj postupak omogućava nagomilanom vrelom vazduhu da odmah napusti vozilo. Kada naknadno pokrenete motor, klima-uređaj znatno brže rashlađuje enterijer i troši manje energije.

Kako se funkcija aktivira kod različitih marki

Proizvođači koriste različite komande na ključu za ovu opciju. Na modelima brenda Ford potrebno je otključati auto, a zatim ponovo pritisnuti i držati isto dugme. Honda zahtjeva jedan pritisak na otključavanje, pa drugi pritisak i držanje unutar deset sekundi.

Jednako korisna opcija omogućava i daljinsko podizanje svih prozora podjednako jednostavnim postupkom. Kod većine vozila iz Volkswagen grupe dovoljno je držati dugme za zaključavanje dok se svi prozori potpuno ne zatvore. Proizvođači ovu mogućnost često nazivaju Global Opening, Comfort Opening ili Convenience Opening.

Stariji automobili takođe imaju ovu mogućnost

Ako se prozori ne pomjere nakon držanja dugmeta, to ne znači da vozilo nema tu opciju. Kod novijih modela ovu komandu je najprije potrebno uključiti u glavnom meniju na ekranu automobila.

Iako moderni automobili nude mobilne aplikacije za daljinsko paljenje klime, ova opcija sa ključem radi i na vozilima starim preko 10 godina. Ne zahtjeva internet vezu ni pametni telefon, već samo običan fabrički ključ, prenosi Telegraf.rs.

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