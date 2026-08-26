4 znaka da imate rak krvi: Djeluju bezazleno, a posljedice mogu biti fatalne

Bolesti krvi, među kojima su leukemija, limfom i mijelom, mogu u početku imati veoma nespecifične simptome.

Umor, temperatura ili modrice često se povezuju sa svakodnevnim stresom i drugim bezazlenim stanjima, ali ukoliko se tegobe ponavljaju ili dugo traju, trebalo bi potražiti savjet ljekara.

1. Umor koji ne prolazi

Dugotrajna iscrpljenost i slabost mogu biti povezane sa anemijom, koja se kod nekih bolesti krvi javlja zbog poremećaja rada koštane srži.

Pored umora, mogu se pojaviti bjelilo, vrtoglavica, pospanost i nedostatak daha čak i pri manjem naporu.

Ako osjećaj iscrpljenosti ne prolazi nakon odmora, korisno je razgovarati sa ljekarom i provjeriti krvnu sliku.

2. Infekcije koje se stalno vraćaju

Učestale infekcije i temperatura bez jasnog razloga takođe mogu biti znak da imuni sistem ne funkcioniše kako treba.

Ponavljane upale grla, infekcije koje dugo traju, sporije zarastanje rana ili česta temperatura nisu dovoljan dokaz za bilo koju konkretnu bolest, ali zaslužuju pažnju ako se učestalo ponavljaju.

3. Modrice bez jasnog razloga

Ako se modrice pojavljuju mnogo lakše nego ranije ili bez očiglednog razloga, uzrok može biti različit, od bezazlenih stanja do problema sa trombocitima i zgrušavanjem krvi.

Posebnu pažnju treba obratiti na učestala krvarenja iz nosa ili desni, produženo krvarenje nakon manjih povreda i pojavu sitnih crvenkastih ili ljubičastih tačkica na koži.

4. Uvećani limfni čvorovi

Limfni čvorovi mogu da se uvećaju iz brojnih razloga, najčešće zbog infekcija. Međutim, čvor koji je bezbolan, ne smanjuje se i ostaje uvećan dio vremena trebalo bi da pregleda ljekar.

Kod pojedinih bolesti mogu se javiti i uvećana slezina ili jetra, što može izazvati osjećaj pritiska ili nelagodnosti u gornjem dijelu stomaka.

Mogu se javiti i drugi simptomi

Pored ovih tegoba, neke osobe mogu imati noćno znojenje, nenanamjerno mršavljenje, bolove u kostima ili zglobovima, svrab i glavobolje. Međutim, nijedan od ovih simptoma sam po sebi ne znači da osoba ima rak krvi.

Slične tegobe mogu pratiti veliki broj drugih zdravstvenih problema, zbog čega nije dobro donositi zaključke bez pregleda.

Kako se utvrđuje uzrok?

Prvi korak je razgovor sa ljekarom, koji može preporučiti kompletnu krvnu sliku i druge analize. U zavisnosti od rezultata i simptoma, mogu biti potrebni dodatni pregledi, poput ultrazvuka, biopsije limfnog čvora ili ispitivanja koštane srži, prenosi PubMed.

Najvažnije je ne paničiti, ali ni ignorisati simptome koji traju, ponavljaju se ili se pogoršavaju. Pravovremeni pregled je najbolji način da se utvrdi šta ih zaista izaziva.