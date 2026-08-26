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Krvava tragedija na festivalu: Bikovi ubili dvije osobe, snimci užasa obišli svijet

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 16:12

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Бик убио двоје људи у Мексику.
Foto: Screenshot/X

Tradicionalni festival trke sa bikovima u Meksiku, poznat kao "Uamantlada", završio se tragedijom.

Dvije osobe su poginule, a skoro desetak drugih je povređeno nakon što je 21 razjareni bik pušten na ulice, uz zastrašujući snimak koji prikazuje životinje kako jure na učesnike i bodu ih rogovima.

Događaj, najavljen kao meksička verzija čuvene trke Pamplone u Španiji, održan je u subotu na ulicama grada Uamantla. Hiljade učesnika i gledalaca okupilo se da okuša sreću u izbjegavanju bijesnih životinja, ali za dva učesnika, ovogodišnji festival je bio katastrofa. Ovo su prvi smrtni slučajevi zabilježeni na ovom događaju u posljednjih osam godina.

21 borbeni bik, svaki težak više od 450 kilograma, pušten je na ulice grada, stvarajući haos među učesnicima željnim uzbuđenja.

Snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju zastrašujuće scene bikova koji jure na ljude, bacaju ih u vazduh i ostavljaju ih teško povređene na zemlji.

Jedna od žrtava bio je Huan Manuel Filomeno Herera (29). Snimak prikazuje stanovnika Uamantla kako pokušava da izbjegne bika dok u pozadini svira muzika. U jednom trenutku, spotakao se, a navijački poklici gomile pretvorili su se u vrisku. Bik je skočio na Hereru i počeo da ga baca dok je pokušavao da pobjegne. Njegova krv je ubrzo počela da teče na ulicu, dok su takozvani kauboji (vrangleri) pokušavali da obuzdaju životinju.

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Posmatrači su pohitali u pomoć Hereri, koji je ostao nepomičan na zemlji. Odvukli su ga sa ulice, ostavljajući za sobom trag krvi. Nažalost, kasnije je podlegao ozbiljnim povredama glave i grudnog koša, uključujući probušeno plućno krilo.

Druga žrtva i desetine povređenih

Pedesetsedmogodišnji Luis Ksolokoci Ramirez nije imao te sreće. Bik ga je takođe izbo, nanevši mu smrtonosne povrede glave i grudnog koša, a kasnije je preminuo u bolnici. Drugi snimci prikazuju bika kako juriša na ženu i baca je na festivalske tribine, ali je ona uspjela da pobjegne bez fatalnih posljedica.

Pored dva smrtna slučaja, najmanje 11 ljudi je zadobilo razne povrede, objavio je Njujork post, ali su preživjeli.

Festival koji se održava od 1953.

Festival u Uamantli se održava od 1953. godine, a grad ima jednu od najbogatijih istorija borbi bikova i uzgoja bikova u Meksiku. Međutim, ovogodišnji tragičan ishod ponovo je pokrenuo debatu o vrijednosti i bezbjednosti ove opasne tradicije, a mnogi se pitaju da li bi trebalo da se nastavi.

Iako su ovo prvi smrtni slučajevi u osam godina, incidenti nisu neuobičajeni. U avgustu 2023. godine, oko dvadeset ljudi je povređeno na istom događaju, od kojih su dvoje završili u bolnici sa teškim povredama. 2012. godine trka je takođe odnijela dva života, a 18 je povređeno.

Ovakve događaje sve više kritikuju grupe za zaštitu životinja, koje ih smatraju okrutnim i opasnim po ljude. Tragedija u Uamantli je takođe podstakla lokalne stanovnike da preispitaju tradiciju.

"U kom trenutku tradicija postaje nesmotrenost, nasilje i nemar?" napisao je jedan komentator, Bruno Gonzalez, na Fejsbuku pored fotografije pokojnog Herere. "A kada postane tako, da li se isplati održavati to tokom vremena? Neka počiva u miru", piše Njujork post.

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