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Evropska komisija objavila do kada ćemo pomjerati sat

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Autor:

ATV redakcija
26.08.2026 14:37

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Велики сат који виси на железничкој станици у Даки показује вријеме у слабо освјетљеном окружењу.
Foto: pexels/Sadnan Bashar

Evropska komisija objavila je zvanične datume za početak i kraj ljetnjeg računanja vremena do 2031. godine.

Prema važećim pravilima EU, ljetnje računanje vremena počinje posljednje nedjelje u martu, a završava se posljednje nedjelje u oktobru svake godine, a prema informacijama objavljenim u Službenom glasniku EU u periodu od 2027. do 2031. ljetnje računanje vremena počinjaće i završavaće se u 01 sat ujutro prema koordinisanom svjetskom vremenu (UTC).

Ove godine zimsko računanje vremena počeće 25. oktobra, dok će ljetnje 2027. godine početi 28. marta, a završiće se 31. oktobra.

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Ko najviše profitira od pomjeranja kazaljki na satu?

Raspored je pripremljen na osnovu trenutno važećih pravila, tako da to ne znači da će promijena sata definitivno ostati do 2031. godine.

Ukoliko bi se u međuvremenu donijeli novi propisi EU, promjena dva puta godišnje mogla bi da bude ukinuta ranije.

Polemika o ukidanju ljetnjeg i zimskog računanja vremena traje u Evropskoj uniji već godinama.

Evropski parlament je čak 2019. godine usvojio nacrt Zakona po kome je trebalo da se 2021. godine ukine zimsko i ljetnje računanje vremena, ali je to do daljeg odloženo jer države članice nisu mogle da se dogovore o tome koje računanje vremena bi trebalo da se zadrži.

Kako pomjeranje sata remeti biološki ritam

Rasprava o pomjeranju kazaljki nije samo pitanje toga da li ćemo jednog vikenda spavati sat duže ili kraće. Promjena vremena utiče i na naš biološki sat, san i funkcionisanje organizma, a način na koji ćemo je podnijeti može zavisiti i od toga da li smo ranoranioci ili "noćne ptice".

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Istraživanja pokazuju da je jutarnjim tipovima obično teže da se prilagode jesenjoj promjeni vremena, dok "noćne ptice" i ljudi bez jasno izraženog hronotipa teže podnose proljećno pomjeranje kazaljki.

Iako nam prelazak na zimsko računanje vremena donosi dodatni sat sna, organizmu ipak može biti potrebno vrijeme da se prilagodi. Sa druge strane, standardno, odnosno zimsko vrijeme bliže je prirodnom ritmu svjetlosti i tame, pa ga tijelo uglavnom lakše prihvata od prolećnog pomjeranja sata unapred.

Kako lakše podnijeti promjenu vremena

Stručnjaci za spavanje savjetuju postepeno prilagođavanje organizma nekoliko dana prije pomjeranja kazaljki. Uoči jesenje promjene može se odlaziti na spavanje desetak minuta kasnije svakog dana, dok se pred prolećnu promenu radi suprotno.

Na sličan način mogu se postepeno pomjerati vrijeme obroka, treninga i druge svakodnevne aktivnosti. Tako organizam ne mora odjednom da se prilagođava novom rasporedu.

Iako mnogima smeta što nakon prelaska na zimsko vreme mrak pada ranije, stručnjaci ukazuju da je upravo standardno vrijeme usklađenije sa prirodnim ciklusom svjetlosti i tame – svjetlost nas podstiče na budnost tokom dana, dok nam večernji mrak pomaže da se organizam pripremi za san.

(rt balkan)

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