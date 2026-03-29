Jeste li pomjerili kazaljke? Počelo ljetnje računanje vremena

Autor:ATV
29.03.2026
08:13
Komentari:0
Ljetnje računanje vremena počelo je noćas, u nedjelju, 29. marta, u 2.00 sata, tako što je kazaljka na satu pomjerena za jedan čas unaprijed.
Dakle, vrijeme u 2.00 sata pomjereno na 3.00 sata.
Pomjeranjem kazaljke časovnika noć je „skraćena“, a dan produžen za 60 minuta, nakon zimskog računanja vremena.
Na području bivše Jugoslavije ljetnje računanje vremena uvedeno je 27. marta 1983. godine.
Društvo
Ljetnje računanje vremena počinje posljednje nedjelje u martu u dva sata ujutru, a završava se posljednje nedjelje u oktobru, kada počinje zimsko računanje vremena.
U svijetu 110 zemalja koristi ljetnje računanje vremena, uglavnom u Evropi i Sjevernoj Americi, dok Bjelorusija, Gruzija, Turska i Rusija imaju isto vrijeme i zimi i ljeti, prenosi Tanjug.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
14
30
14
23
14
06
13
58
13
53
Trenutno na programu