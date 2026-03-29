Jeste li pomjerili kazaljke? Počelo ljetnje računanje vremena

Ljetnje računanje vremena počelo je noćas, u ned‌jelju, 29. marta, u 2.00 sata, tako što je kazaljka na satu pomjerena za jedan čas unaprijed.

Dakle, vrijeme u 2.00 sata pomjereno na 3.00 sata.

Pomjeranjem kazaljke časovnika noć je „skraćena“, a dan produžen za 60 minuta, nakon zimskog računanja vremena.

Na području bivše Jugoslavije ljetnje računanje vremena uvedeno je 27. marta 1983. godine.

Društvo Zbog snijega prekid saobraćaja na više putnih pravaca

Ljetnje računanje vremena počinje posljednje ned‌jelje u martu u dva sata ujutru, a završava se posljednje ned‌jelje u oktobru, kada počinje zimsko računanje vremena.

U svijetu 110 zemalja koristi ljetnje računanje vremena, uglavnom u Evropi i Sjevernoj Americi, dok Bjelorusija, Gruzija, Turska i Rusija imaju isto vrijeme i zimi i ljeti, prenosi Tan‌jug.