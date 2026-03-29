Logo
Large banner

Jeste li pomjerili kazaljke? Počelo ljetnje računanje vremena

Autor:

ATV

29.03.2026

08:13

Komentari:

0
Foto: Unsplash

Ljetnje računanje vremena počelo je noćas, u ned‌jelju, 29. marta, u 2.00 sata, tako što je kazaljka na satu pomjerena za jedan čas unaprijed.

Dakle, vrijeme u 2.00 sata pomjereno na 3.00 sata.

Pomjeranjem kazaljke časovnika noć je „skraćena“, a dan produžen za 60 minuta, nakon zimskog računanja vremena.

Na području bivše Jugoslavije ljetnje računanje vremena uvedeno je 27. marta 1983. godine.

Ljetnje računanje vremena počinje posljednje ned‌jelje u martu u dva sata ujutru, a završava se posljednje ned‌jelje u oktobru, kada počinje zimsko računanje vremena.

U svijetu 110 zemalja koristi ljetnje računanje vremena, uglavnom u Evropi i Sjevernoj Americi, dok Bjelorusija, Gruzija, Turska i Rusija imaju isto vrijeme i zimi i ljeti, prenosi Tan‌jug.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ljetno računanje vremena

Vrijeme

Komentari (0)
Large banner

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner