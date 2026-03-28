Ne zaboravite pomjeriti kazaljke: Noćas počinje ljetno računanje vremena

Autor:

ATV

28.03.2026

21:27

Foto: pexels/Mat Brown

Ljetno računanje vremena počeće u nedjelju, 29. marta, u dva časa, tako što se kazaljka na satu pomjera za jedan čas unaprijed.

Iako to znači jedan sat manje spavanja, od nedjelje će svi uživati u dužem dnevnom svjetlu u poslijepodnevnim i večernjim časovima.

Na svijetu 110 zemalja koristi ljetne računanje vremena, uglavnom u Evropi i Severnoj Americi, dok Belorusija, Gruzija i Rusija imaju isto vrijeme i zimi i ljeti.

Iako se godinama na nivou Evropske unije raspravlja o ukidanju pomicanja sata, konačna odluka još uvijek nije sprovedena u svim državama članicama.

Ljetno i zimsko računanje vremena i dalje se primjenjuju u Bosni i Hercegovini, pa će građani i ove godine krajem marta morati pomjeriti satove jedan sat unaprijed.

Podsjetimo, satovi se pomjeraju unaprijed posljednje nedjelje u martu, a vraćaju na zimsko računanje vremena posljednje nedjelje u oktobru. To je jedinstveno pravilo koje se primjenjuje godinama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

