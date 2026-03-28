Ne zaboravite pomjeriti kazaljke: Noćas počinje ljetno računanje vremena

Autor:ATV
28.03.2026
21:27
Komentari:0
Ljetno računanje vremena počeće u nedjelju, 29. marta, u dva časa, tako što se kazaljka na satu pomjera za jedan čas unaprijed.
Iako to znači jedan sat manje spavanja, od nedjelje će svi uživati u dužem dnevnom svjetlu u poslijepodnevnim i večernjim časovima.
Na svijetu 110 zemalja koristi ljetne računanje vremena, uglavnom u Evropi i Severnoj Americi, dok Belorusija, Gruzija i Rusija imaju isto vrijeme i zimi i ljeti.
Iako se godinama na nivou Evropske unije raspravlja o ukidanju pomicanja sata, konačna odluka još uvijek nije sprovedena u svim državama članicama.
Ljetno i zimsko računanje vremena i dalje se primjenjuju u Bosni i Hercegovini, pa će građani i ove godine krajem marta morati pomjeriti satove jedan sat unaprijed.
Podsjetimo, satovi se pomjeraju unaprijed posljednje nedjelje u martu, a vraćaju na zimsko računanje vremena posljednje nedjelje u oktobru. To je jedinstveno pravilo koje se primjenjuje godinama.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
11 h0
Region
11 h0
Republika Srpska
11 h0
Republika Srpska
11 h9
Društvo
11 h0
Društvo
14 h0
Društvo
14 h0
Društvo
15 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu