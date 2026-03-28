Policija na prelazu zaplijenila 21 kilogram marihuane

Autor:ATV
28.03.2026
12:04
Crnogorska policija zalijenila je na Graničnom prelazu Dobrakovo 21 kilogram marihuane i uhapsila dvadesetdevetogodišnjeg muškarca iz Zete, saopšteno je iz Uprave policije.
Prilikom detaljnog graničkog pregleda vozila "mercedes", kojim je upravljao Zećanin, policija je u naslonu zadnjeg sjedišta, odnosno između naslona sjedišta i prtljažnika, otkrila posebno izrađeno spremište, u kojem se nalazilo 20 pakovanja sa opojnom drogom marihuanom, ukupne mase oko 21 kilogram.
Iz policije navode da je o događaju obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je naložio hapšenje zbog krivičnog djela neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga.
