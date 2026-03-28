Policija na prelazu zaplijenila 21 kilogram marihuane

ATV

28.03.2026

12:04

Заплијењена дрога у Црној Гори
Foto: Uprava policije Crne Gore

Crnogorska policija zalijenila je na Graničnom prelazu Dobrakovo 21 kilogram marihuane i uhapsila dvadesetdevetogodišnjeg muškarca iz Zete, saopšteno je iz Uprave policije.

Prilikom detaljnog graničkog pregleda vozila "mercedes", kojim je upravljao Zećanin, policija je u naslonu zadnjeg sjedišta, odnosno između naslona sjedišta i prtljažnika, otkrila posebno izrađeno spremište, u kojem se nalazilo 20 pakovanja sa opojnom drogom marihuanom, ukupne mase oko 21 kilogram.

Расте Уна у Новом Граду

Republika Srpska

Oglasila se Civilna zaštita Srpske: Evo gdje su najveći problemi

Iz policije navode da je o događaju obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji je naložio hapšenje zbog krivičnog djela neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga.

Pročitajte više

Срђан Амиџић

Republika Srpska

Amidžić: Interes investitora eksterna potvrda finansijske pozicije Srpske

4 h

8
Гранични прелаз Изачић

Društvo

Na graničnom prelazu zabranjen saobraćaj šleperima i teretnjacima sa prikolicom

4 h

0
Електро Бијељина

Gradovi i opštine

Ekipe Elektro Bijeljine na terenu: Snijeg uzrokovao manje kvarove

4 h

0
Дарко Лазић

Scena

Darko Lazić se osvrnuo na negativne komentare: ''Kažu - sram me bilo što pjevam, a ja izdržavam 3 porodice''

4 h

0

Više iz rubrike

Амерички носач авиона упловио у луку близу БиХ

Region

Američki nosač aviona uplovio u luku blizu BiH

5 h

0
Трагедија у комшилуку: Пожар однио два живота

Region

Tragedija u komšiluku: Požar odnio dva života

6 h

0
Смрскан аутомобил у Загребу

Region

U Zagrebu pojava kakva se očekuje jednom u 100 godina

7 h

0
Мушкарац (39) погинуо у тешкој несрећи: Аутомобилом слетио са пута

Region

Muškarac (39) poginuo u teškoj nesreći: Automobilom sletio sa puta

18 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

31

Dramatično u Prijedoru: Voda nosila auto i vozača

16

29

Zaharova: Zapadna Evropa će biti žrtva ako Zelenski dobije atomsko oružje

16

20

Vens: SAD će uskoro izaći iz rata sa Iranom

16

17

Terapeuti savjetuju da je ovo najlakši način da se preboli raskid

16

07

Dačić: Molitva je pomogla da se vratim među žive

