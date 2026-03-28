Ekipe Elektro Bijeljine na terenu: Snijeg uzrokovao manje kvarove

Snijeg koji od juče pada širom Republike Srpske napravio je probleme u saobraćaju, ali i u snabdijevanju električnom energijom.

Tako je i na području koje pokriva Elektro Bijeljina gdje je zabilježen manji broj kvarova.

Kako su naveli iz ovog preduzeća kvarovi su se desili na elektrodustributivnoj mreži na području Terenskih jedinica Vlasenica i Zvornik.

"Ekipe montera su od jutros na terenu i rade na otklanjanju kvarova", ističu iz Elektro Bijeljine.